Quỳnh Anh Shyn và em út NewJeans ngồi hàng ghế đầu show Louis Vuitton

Trong khi Jaden Pinkett Smith diện áo khoác da dài màu đen và đôi bốt cao gót, ngôi sao Karate Kid lại khoác lên áo blazer oversized và quần ống rộng. Bà mẹ hai con điểm xuyết thắt lưng và phụ kiện túi xách, có thiết kế hoa đặc trưng của công ty, được thiết kế bởi Georges Vuitton vào năm 1896. Ảnh: New York Breaking.

Rapper Felix (Stray Kids) diện phong cách denim-on-denim đơn giản, kết hợp phụ kiện túi xách và giày tối màu. Felix kết hợp trang phục với mái tóc sáng màu, kèm theo lối trang điểm nổi bật, tạo nên tổng thể ấn tượng. Anh lựa chọn phụ kiện vòng cổ ánh vàng, khổ to làm điểm nhấn của bộ trang phục. Ành: @thejypnews.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.