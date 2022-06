Quyết định táo bạo của Taylor Swift

Sau nhiều năm đi hát, đóng phim và thực hiện các MV, Taylor Swift hiện thử sức với công việc đằng sau máy quay.

Ngày 11/6, Taylor Swift hiếm hoi xuất hiện trước công chúng tại lễ hội Tribeca để ra mắt bộ phim ngắn All Too Well do cô làm đạo diễn. "Đây không phải MV, chúng tôi tiếp cận mọi thứ theo cách khác", Swift nói.

Theo Variety, Taylor Swift viết và biểu diễn các ca khúc từ khi còn bé. Sau nhiều năm hát nhạc, làm diễn viên trong MV, cô giờ đây hoạt động công việc sau máy quay.

"Tôi là người tò mò. Tôi bắt đầu tham gia việc chỉnh sửa MV và thấy mình thích thú với công việc đạo diễn. Điều đó đôi khi khiến tôi thấy mình không có chiều sâu. Những người khác đi học để làm đạo diễn và tôi sợ mình không làm được", cô nói tại sự kiện.

Sau khi nhà làm phim Mike Mills nói rằng anh không học để làm đạo diễn, giọng ca Bad Blood nói điều đó khiến cô tự tin hơn.

Taylor Swift lấn sân sang vai trò mới sau nhiều năm làm nhạc. Ảnh: AP.

Đối với việc làm phim, ngôi sao sinh năm 1989 nói cô khao khát để tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này. "Sẽ rất tuyệt nếu được viết và chỉ đạo thứ gì đó. Tôi không muốn làm gì quá to tát, đơn giản là bộ phim có nội dung thân mật", nữ ca sĩ nói.

Taylor Swift đồng thời cho rằng việc có mặt trên phim trường và đứng sau máy quay là trải nghiệm hoàn hảo.

Cho đến nay, Swift chưa từng kể chi tiết về nguồn gốc của All Too Well. Nhưng trong cuộc trò chuyện với khán giả, đạo diễn tay ngang nói rằng cô muốn làm phim về phụ nữ trẻ năng động và những trải nghiệm.

Sadie Sink - diễn viên của Stranger Things và tài tử Dylan O'Brien của Teen Wolf đóng vai chính trong phim ngắn. Sink đóng phiên bản trẻ hơn của Swift, trong khi nhân vật của O'Brien được cho là dựa trên bạn trai cũ của nữ ca sĩ - Jake Gyllenhaal. Ngoài đời, Gyllenhaal hơn Swift 9 tuổi.

Trong đoạn phim ngắn, Taylor Swift xuất hiện với tư cách khách mời ở cuối phim. Bộ phim kết thúc với cảnh người yêu cũ của nhân vật chính nhìn qua cửa sổ hiệu sách, cố tình phớt lờ người yêu dù anh đang bỏ đi.

Buổi ra mắt All Too Well còn có mặt hai người bạn thân của Taylor Swift là Blake Lively và Ryan Reynolds. Hai ngôi sao cùng đám đông người hâm mộ đã hát theo, vỗ tay cho phim ngắn đầu tay do nữ ca sĩ làm đạo diễn.