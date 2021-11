Quyết định làm lại 'Train to Busan' của Hollywood bị phản ứng

Bản làm lại bộ phim xác sống ăn khách "Train to Busan" của Hollywood sẽ có tên "Last Train to New York".

Theo Screenrant, Hollywood đang lên kế hoạch remake tác phẩm điện ảnh Train to Busan. Phiên ảnh tiếng Anh do Timo Tjahjanto - đạo diễn người Indonesia - cầm trịch. Dàn diễn viên chính chưa được công bố.

"Tựa phim cho người nghe cảm giác câu chuyện sẽ chuyển sang bối cảnh sôi động ở New York, một trong những thành phố còn nhiều xe lửa chạy chở khách. Tuy nhiên, vì phần lớn chi tiết chưa được hé lộ, rất khó đoán Last Train to New York sẽ như thế nào", nguồn tin viết.

Timo Tjahjanto giữ vai trò đạo diễn tác phẩm làm lại của Train to Busan. Ảnh: Webseries.

Trên các diễn đàn phim nổ ra tranh cãi trái chiều xoay quanh chủ đề này. Đa số khán giả thắc mắc tại sao chọn New York mà không phải nơi khác.

Tờ Newsweek cho biết người dùng Twitter coi quyết định remake Train to Busan là "nhàm chán, khập khiễng và khó hiểu". Tài khoản Marie Myung-Ok Lee bình luận: "Chuyến tàu Amtrak phù hợp với phim thây ma kinh dị, nhưng sẽ mất đi nét dí dởm và bất ngờ của tác phẩm gốc".

Trong khi thành viên @PetePepsi cho rằng Last Train to New York nghe giống nhan đề vở nhạc kịch Broadway tẻ nhạt, tài khoản @70s90s so sánh tựa phim với tác phẩm mùa Giáng sinh.

Người hâm mộ cuồng nhiệt gọi Train to Busan là "kiệt tác" của điện ảnh Hàn Quốc, đồng thời đặt ra câu hỏi về sự cần thiết trong việc làm lại bộ phim này.

Trong khi đó, nhóm khán giả ủng hộ đánh giá hướng đi mang tính táo bạo nhưng đúng đắn dưới bàn tay nhào nặng của đạo diễn Timo Tjahjanto.

Nhân vật Seo Seok Woo (Gong Yoo đóng) và con gái trong một cảnh phim Train to Busan. Ảnh: New York Times.

Train to Busan - một trong những tác phẩm kinh dị được nhắc nhiều nhất thập kỷ - do Yeon Sang Ho đạo diễn. Phim theo chân ông bố vô trách nhiệm Seo Seok Woo (Gong Yoo đóng) và con gái trên hành trình tới Busan. Không ai ngờ đó là chuyến tàu sinh tử, cướp đi tính mạng của hầu hết hành khách do bị xác sống tấn công.

Giới chuyên môn đánh giá phim kết hợp hài hòa ba thể loại chính kịch, hành động và kinh dị. Đạo diễn Edgar Wright từng khen ngợi: "Đây là phim về thây ma hay nhất tôi từng xem".