Quyết định gây tranh cãi của vợ chồng David Beckham

Nếu David Beckham gây tranh cãi khi ký hợp đồng làm đại sứ hình ảnh của Qatar, vợ anh lại vấp chỉ trích vì muốn xin tiền để trả lương cho nhân viên.

Theo South China Morning Post, vợ chồng David và Victoria Beckham làm mọi cách để bảo vệ thương hiệu cá nhân mà họ xây dựng hơn 20 năm qua. Nhắc đến gia đình này, khán giả thường hình dung ra vẻ hào nhoáng và sang trọng. Nhưng đôi khi, nhà Beck đưa ra quyết định khiến hình ảnh của họ bị mất điểm trong mắt công chúng.

David Beckham sắp kiếm tiền "khủng" từ người Qatar

Tờ The Sun cho biết cựu danh thủ người Anh sắp ký hợp đồng 10 năm để trở thành đại sứ hình ảnh của Qatar - quốc gia đăng cai World Cup 2022. Theo đó, Beckham sẽ kiếm 15 triệu bảng/năm và tổng cộng thu về 150 triệu bảng cho hợp đồng này.

Tuy nhiên, quyết định của anh đã châm ngòi cho làn sóng phản đối kịch liệt. Nhiều người cho rằng chuyện này là không nên vì Qatar có vấn đề nhân quyền, luôn bị quốc tế giám sát.

David Beckham ăn mừng chiến thắng sau một giải đấu. Ảnh: South China Morning Post.

Trong thông cáo báo chí, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Beckham hãy lên tiếng về tình hình nhân quyền đáng lo ngại ở Qatar, thay vì đút túi khoản tiền béo bở giữa sự chỉ trích này. “Hồ sơ nhân quyền của Qatar vướng nhiều rắc rối, từ việc nước này đối xử không tốt với người lao động nhập cư, đến hạn chế tự do ngôn luận và hình sự hóa các mối quan hệ đồng tính”, Sacha Deshmukh nói.

Báo cáo của South China Morning Post cho biết Qatar đã đưa công nhân nhập cư vào quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup giữa tình hình thời tiết xấu, và tổ chức cũng tuyên bố rằng hàng nghìn người di cư thiệt mạng không được nhắc đến ở quốc gia này.

Trả lời BBC, phát ngôn viên của Beckham trấn an người hâm mộ: "David đã đến thăm Qatar thường xuyên trong thập kỷ qua. Beck còn từng gia nhập PSG (thuộc sở hữu của Qatar Sports Investments) nên anh ấy thấy được niềm đam mê bóng đá ở nước này. Chúng tôi tin khi Qatar đăng cai World Cup sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho khu vực".

Victoria Beckham nhờ Chính phủ trợ cấp

Tháng 4/2020, Victoria Beckham cho 30 nhân viên làm thuê tạm nghỉ và xin tiền trợ cấp của Nhà nước để trả lương cho họ. 20% tiền lương còn lại cho nhân viên, cô có quyền chi hoặc không vì đây là khoản không bắt buộc. Cựu thành viên Spice Girls có thể bỏ qua 20% này mà không vi phạm pháp luật.

Vì luôn phô trương vẻ giàu có, bà Beck đã bị chỉ trích dữ dội với quyết định trên.

Nhiều bình luận trên Daily Mail đồng tình quan điểm bà Beck keo kiệt, thiếu tình người khi muốn lợi dụng nguồn ngân sách công, hay nói cách khác chính là tiền thuế của người dân, để trả lương cho nhân viên. Một số người còn phán xét cô là "thùng rỗng kêu to" khi chỉ biết trọng hình thức bên ngoài.

Victoria Beckham trong show diễn ra mắt bộ sưu tập mới ở London Fashion Week 2019. Ảnh: Headtopics.

Cuối cùng, Victoria Beckham đã ngừng xin tiền, nhưng vụ ồn ào khiến tên tuổi cô bị tai tiếng cho đến nay.

Sử dụng ảnh hưởng của chồng để PR bài hát

Trở lại tháng 8/2000, Victoria Beckham phát hành đĩa đơn solo đầu tiên có nhan đề Out of Your Mind. Ca khúc giữ vị trí quán quân giữa tuần trong bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh, nhưng không lâu sau đã bị Groovejet (If This Ain't Love) vượt mặt.

Là thành viên Spice Girls cuối cùng ra mắt sản phẩm độc lập và cũng là người duy nhất không có ca khúc trụ vững ngôi vương, bà Beck gặp áp lực lớn. Bởi vậy, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể tiêu thụ lượng đĩa Out of Your Mind càng nhiều càng tốt.

Theo South China Morning Post, Beckham đã dẫn theo chồng đến tất cả buổi ký tặng đĩa khắp nước Anh trong nhiều ngày liên tục, như một chiêu để câu kéo sự quan tâm. Thời điểm đó, BBC nhận định đây là "nỗ lực tuyệt vọng của bà Beck". Khán giả cho rằng chiêu PR này chỉ khiến cô lộ ra tài năng kém cỏi.

Đến cuối cùng, Out of Your Mind chỉ bán được 400.000 đĩa ở Anh và đứng vị trí thứ 2 trên bản xếp hạng âm nhạc.

Dùng con cái để PR sản phẩm mới

Sau 20 năm, Victoria Beckham vẫn làm điều tương tự. South China Morning Post cho rằng việc nhà thiết kế cố đưa gia đình vào chiến dịch PR sản phẩm, lạm dụng đến nỗi khiến người xem ngán ngẩm.

Năm 2020, Beckham ra mắt dòng son Posh is Back và lần lượt nhờ các con Brooklyn, Romeo, Cruz và bạn gái của những chàng trai này, đăng bài quảng cáo. Trong bức ảnh đăng trên mạng, Nicola Peltz - hôn thê của Brooklyn - được nhận xét gương mặt khó chịu như thể "miễn cưỡng xài son của bà Beck".

Victoria Beckham nhiều lần để các con quảng cáo cho thương hiệu mình. Ảnh: Victoria Beckham/Nicola Peltz.

Nhà thiết kế người Anh cũng liên tục chia sẻ khoảnh khắc bé Harper dùng son của mình, kết hợp lối trang điểm đậm trông già hơn tuổi. Tờ Heatworld dẫn một bình luận: "Thật chán nản khi bậc phụ huynh không đặt học vấn lên trước sự hám tiền của họ". Người khác viết: "Beckham và gia đình cô ấy chỉ màng đến danh vọng, tài sản".