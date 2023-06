Quyết định gây loạn Twitter của Elon Musk

Sau hành động chia sẻ video chống người chuyển giới của ông chủ công ty, 2 lãnh đạo cấp cao của Twitter tuyên bố nghỉ việc.

Ông chủ Twitter Elon Musk đã gây chấn động mạng xã hội khi trong vụ việc liên quan bộ phim kỳ thị người chuyển giới.

Cụ thể, hôm 1/6, The Daily Wire tìm cách quảng cáo bộ phim với nội dung chống người chuyển giới mang tên "What is a Woman" trên mạng xã hội Twitter.

Ngay sau đó, nền tảng này đã hạn chế bộ phim do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Điều này khiến Jeremy Boreing, Giám đốc điều hành của The Daily Wire, khiếu nại với CEO Twitter.

Bởi vậy, hôm 2/6, vị CEO đã lên tiếng đính chính rằng bộ phim sẽ được hiển thị cho những ai theo dõi trang tin, nhưng "nội dung nhạy cảm sẽ không hiển thị cho mọi người trừ khi họ yêu cầu hoặc được một người bạn gửi cho”.

Twitter đã phải chịu nhiều tổn thất về mảng quảng cáo sau khi Elon Musk tiếp quản công ty. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Nhưng chiến dịch gây áp lực lên vị CEO vẫn tiếp tục diễn ra, khi một số người nổi tiếng thuộc cánh hữu như Robby Starbuck nói rằng họ có thể hủy đăng ký dịch vụ Twitter Blue nếu video tiếp tục bị hạn chế.

Chỉ vài giờ sau, tỷ phú lại công khai chia sẻ bộ phim và tuyên bố "mọi bậc cha mẹ nên xem video này". Vào chiều hôm 2/6, ông đã ghim dòng tweet chia sẻ video lên đầu trang cá nhân của mình.

"Người lớn nên làm bất cứ điều gì khiến họ hạnh phúc, miễn là điều đó không gây hại cho người khác, nhưng một đứa trẻ thì không có quyền quyết định, đó là lý do tại sao chúng ta có luật bảo vệ trẻ vị thành niên", Musk nói thêm.

Ông còn cho biết việc bộ phim bị hạn chế ban đầu là "lỗi của nhiều người tại Twitter".

Vụ việc đã khiến Twitter rơi vào tình trạng hỗn loạn, dẫn đến 2 lãnh đạo cấp cao của công ty tuyên bố nghỉ việc chỉ trong vòng 24 giờ.

Theo Wall Street Journal, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm về độ tin cậy và an toàn tại Twitter, bà Ella Irwin, rời công ty vào ngày 2/6. A.J. Brown, Giám đốc mảng an toàn thương hiệu và chất lượng quảng cáo của công ty, cũng quyết định nghỉ việc ngay sau đó.

Những sự ra đi này làm tăng thêm thách thức đối với Giám đốc điều hành kế nhiệm của Twitter, Linda Yaccarino, trước khi bà đảm nhận vai trò trong thời gian tới.

Kể từ khi Elon Musk mua lại Twitter vào tháng 10/2022, nền tảng này đã phải vật lộn để giữ chân các nhà quảng cáo, những người luôn cảnh giác về vị trí đặt quảng cáo của họ sau khi công ty sa thải hàng nghìn nhân viên.

"What is a Woman" là bộ phim trực tuyến năm 2022 của Matt Walsh kêu gọi bài trừ người chuyển giới và phản đối can thiệp y tế đối với trẻ em chuyển giới.

Bản thân Elon Musk cũng nhiều lần thể hiện quan điểm kỳ thị người chuyển giới, đồng tính. Hồi tháng 6/2022, Xavier Alexander Musk, người con chuyển giới của tỷ phú, đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu đổi tên sang họ mẹ để đoạn tuyệt quan hệ với cha.