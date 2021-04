Quyền sinh sát nghệ sĩ của khán giả

Chuyên gia cho rằng công chúng Hàn Quốc ngày càng khắt khe với ngôi sao. Điều đó bắt nguồn từ các giá trị đạo đức, sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội.

“Sự hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí là tôn thờ của người hâm mộ thực chất là con dao hai lưỡi với người nổi tiếng”, chuyên gia Lee Gyu-lee mở đầu bài viết trên Korea Times.

Sự chú ý của công chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các ngôi sao đạt được thành công, danh tiếng tăng cao trong giới giải trí. Tuy nhiên, sự tò mò, “tham thông tin” quá mức của người hâm mộ nhiều lúc có vấn đề.

Những lần tẩy chay, quay lưng tập thể có thể khiến các thần tượng chấm dứt sự nghiệp.

Những cuộc tẩy chay trên diện rộng

Gần đây, các ngôi sao đang lên Jo Byeong Gyu, Park Hye Soo và Kim Ji Soo đối mặt với các cáo buộc bắt nạt. Điều đó khiến họ từ bỏ các dự án đang thực hiện và những kế hoạch trong tương lai.

Jo Byeong Gyo phải rời khỏi chương trình thực tế Come Back Home dù đảm nhận vai trò chính. Loạt phim Dear. M của Park Hye Soo cũng bị hủy sau bê bối bắt nạt. Jisoo cũng bị sa thải khỏi bộ phim River Where the Moon Rises, nhà sản xuất gấp rút tìm diễn viên thay thế để kịp tiến độ.

Tuy nhiên, cáo buộc bắt nạt không phải scandal duy nhất có thể khiến sự nghiệp của các ngôi sao bị đóng băng. Gần đây, nữ diễn viên Seo Ye Ji trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng, “con mồi” của truyền thông vì câu chuyện kiểm soát, bắt nạt bạn trai trong thời gian hẹn hò.

Cô cũng bị chỉ trích có tính cách “điên” giống nhân vật phim Điên thì có sao, nhiều nhân viên “thừa cơ hội” lên tiếng tố cáo cô có hành vi thô lỗ, khó chịu với những người làm việc cùng. Điều này khiến Seo Ye Ji mất vai, các hợp đồng lớn cũng không còn.

Seo Ye Ji và Park Hye Soo nhanh chóng bị tẩy chay vì scandal.

Theo chuyên gia Lee Gyu-lee, số phận mà các ngôi sao Hàn Quốc sau khi mắc scandal khác xa hoàn toàn với người nổi tiếng ở Hollywood.

Trước đây, tài tử Joaquin Phoenix từng chửi bới đạo diễn trên phim trường Joker, nữ diễn viên người Anh Lily James bị cáo buộc cố tình chen chân vào mối quan hệ của nam diễn viên đã có gia đình Dominic West. Tuy nhiên, điều đó gần như không ảnh hưởng mấy đến sự nghiệp thăng hoa của họ.

Nói đúng hơn, giới giải trí Hàn Quốc có nhiều tiêu chuẩn khác biệt và khắt khe, thậm chí khắc nghiệt.

Song Jae Ryong, giáo sư xã hội học tại Đại học Kyung Hee, lý giải rằng sự kỳ vọng quá cao của công chúng dẫn đến việc những người nổi tiếng Hàn Quốc trở thành nạn nhân của một nhóm người trong xã hội. Tập thể công chúng luôn muốn người nổi tiếng “tuân” theo ý họ. Khi những kỳ vọng chuyển thành thất vọng, sự tẩy chay tập thể nhanh chóng xảy ra.

“Người Hàn Quốc có xu hướng phe phái, đặt những người thuộc nhóm xã hội khác - ở đây là nghệ sĩ - về phe riêng biệt, đối lập với họ. Vì vậy, họ thường chọn cách quay lưng, tẩy chay không thương tiếc khi sao mắc lỗi”, giáo sư nói.

Giáo sư Song Jae Ryong cũng nói thêm công chúng cũng thường cho rằng người nổi tiếng luôn nổi bật, có cuộc sống cách biệt hoàn toàn với người bình thường. Vì vậy, họ ít khi khoan dung với bất kỳ hành vi sai trái đạo đức hoặc luân lý nào của nghệ sĩ.

Nhà phê bình văn hóa Kim Hern Sik lại cho rằng xã hội Hàn Quốc đặt tiêu chuẩn đạo đức lên trên hết, kể cả đó là quyền riêng tư của một cá nhân. Điều này dẫn đến việc sao Hàn luôn phải đối mặt với các quy tắc ứng xử nghiêm ngặt.

“Người phương Đông, nhất là người Hàn Quốc coi trọng các chuẩn mực xã hội và đạo đức, kể cả đó là quyền riêng tư của người khác. Họ có xu hướng quan tâm tác động của hành vi sai trái đến xã hội hơn là câu chuyện đằng sau của nghệ sĩ. Ngoài ra, sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội, tin giả rất nguy hại với người nổi tiếng”, Kim Hern Sik nói.

Hệ quả từ những chương trình thực tế

Nhìn nhận tích cực, các chương trình thực tế về đời sống nghệ sĩ giúp công chúng gần gũi hơn với các ngôi sao. Những show về đời tư cũng nhận về lượt rating cao. Nhiều hãng truyền hình đã tận dụng điều đó, tạo ra nhiều show, gần đây là chương trình về hôn nhân và nuôi dạy con cái trong Taste of Wife của TV Chosun, On & Off của TVN phơi bày cuộc sống đời tư của nghệ sĩ…

Việc phơi bày một cách thẳng thắn, trần trụi đời tư của người nổi tiếng dễ khiến người xem thất vọng. Họ thường có suy nghĩ các ngôi sao phải có tính cách, thái độ giống như cách họ xuất hiện trên sân khấu, phim ảnh.

Yunho bị chỉ trích có đời thực khác xa những gì thể hiện trên sóng truyền hình.

Yunho của TVXQ là một trong những người nổi tiếng được yêu thích nhất Hàn Quốc nhờ tính cách vui vẻ. Trong các chương trình truyền hình thực tế, nam ca sĩ thường thu hút fan bằng những điểm như chăm chỉ, tốt bụng.

Tuy nhiên, đến khi bị điều tra vì đến quán bar quá giờ giới nghiêm, vi phạm giãn cách xã hội hồi đầu tháng 3, anh bị chỉ trích nặng nề vì “khác xa hình ảnh đáng yêu trên sóng truyền hình”. Hình ảnh sạch sẽ, vui vẻ trước đó của Yunho gần như biến mất chỉ sau một đêm.

Yunho phải rút khỏi vị trí MC của show thực tế Kingdom. Các nhãn hàng cũng nghĩ đến việc kết thúc hợp đồng với nam ca sĩ. Chuyên gia cho rằng nếu như không có hình ảnh hào nhoáng trước đó trên các chương trình thực tế, Yunho có thể không bị quay lưng nhiều đến vậy.

Theo lời Kim Hern Sik, việc nghệ sĩ có hình ảnh đẹp trên các chương trình thực tế, sau đó mắc lỗi khiến người hâm mộ có cảm giác bị phản bội dữ dội. "Người nổi tiếng thường bị chỉ trích nhiều hơn khi hình ảnh trên sân khấu, mặt báo quá khác biệt với đời thực", Kim nhấn mạnh.

Thế lực mạng xã hội

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội khiến các vụ bê bối và thông tin tiêu cực tràn lan. Xu hướng bắt nạt tập thể vì thế xuất hiện ngày càng nhiều. Văn hóa "phe phái" từ đời thực càng phát triển mạnh mẽ trên mạng xã hội. Lúc này, công chúng - nói đúng hơn là dân mạng - được dịp bình luận thỏa thích về nghệ sĩ, từ những góp ý tích cực đến bình luận cay nghiệt.

Khi những ý kiến tiêu cực ngày một nhiều, các doanh nghiệp, đài truyền hình cũng chọn cách quay lưng, cắt đứt quan hệ với những ngôi sao phạm sai lầm lớn.

Sức ép từ mạng xã hội khiến nhiều sao ngôi sao vướng bê bối chấm dứt sự nghiệp.

"Ngày nay mạng xã hội dễ dàng trở thành công cụ kích động dư luận. Các công ty hủy bỏ hợp đồng để chiều lòng dư luận, họ cũng là một phần của văn hóa phe phái đó", Kim Hern Sik khẳng định.

Nhà phê bình văn hóa Ha Jae Geun lại lưu ý rằng công chúng thường có cảm giác thoải mái, thực thi công lý sau khi khiến những ngôi sao dính bê bối chấm dứt sự nghiệp.

"Khi các chương trình, công ty ngừng làm việc, kết thúc hợp đồng với các ngôi sao tai tiếng, điều đó mang lại cảm giác hài lòng cho một số người. Lâu dần, họ nghĩ mình có nhiều quyền lực, những bình luận gay gắt, cay nghiệt hơn xuất hiện là điều bình thường", Jae Geun nói.

Tuy nhiên, Ha Jae Geun cho rằng đây không phải là điều xấu. "Người nổi tiếng được coi trọng, có vị trí cao hơn đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với các tiêu chuẩn khắt khe. Việc một cá nhân bị tẩy chay sẽ làm gương cho nhiều người khác", chuyên gia chia sẻ.

Chuyên gia Kim Hern Sik lo ngại rằng tác động quá lớn của mạng xã hội dẫn đến việc đây là diễn đàn công kích các ngôi sao. "Chúng ta chỉ nên tập trung giải quyết bê bối hơn là đào bới đời tư, bởi bên cạnh đạo đức, pháp luật còn là quyền riêng tư. Rất khó để biết được đâu là ranh giới giữa quan tâm và xâm phạm đời tư", ông khẳng định.