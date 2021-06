Quyền lực của Ngô Kinh

Ngô Kinh tham gia Trường Luật Hồ (The Battle at Lake Changjin) - dự án được đầu tư lớn nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ do 3 đạo diễn Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca hợp sức chỉ đạo.