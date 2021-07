Quyền lực của Ngô Diệc Phàm trước khi lộ bê bối tình dục

Ngô Diệc Phàm là “con cưng” của giới làm phim và nhiều nhà mốt lừng danh. Quyền lực, hậu thuẫn hùng mạnh đằng sau nam ca sĩ khiến nhiều người trong giới phải kiêng nể.

Những ngày qua, Ngô Diệc Phàm trở thành tâm điểm của showbiz Trung Quốc. Nam nghệ sĩ vướng bê bối tình dục nghiêm trọng liên quan đến các cô gái ở độ tuổi vị thành niên.

Từ tối 18/7, các đơn vị truyền thông hàng đầu đất nước tỷ dân đã có động thái gay gắt.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV nhấn mạnh sự việc của Ngô Diệc Phàm cần có sự vào cuộc của pháp luật. Nếu nam nghệ sĩ có hành vi trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục sẽ cứng rắn trong hình phạt.

Các cơ quan ngôn luận quyền lực của Trung Quốc yêu cầu điều tra vụ Ngô Diệc Phàm.

Các tờ như Nhật báo Giải Phóng, Nhật báo Pháp chế, Reference News hay Phụ nữ Trung Quốc lên án đời sống riêng rắc rối của Ngô Diệc Phàm và cho rằng bê bối này gây ảnh hưởng không tốt với môi trường nghệ thuật nói riêng và xã hội nói chung.

Trong một hình ảnh lan truyền trên mạng, Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu các đơn vị thanh tra toàn diện scandal của Ngô Diệc Phàm, đồng thời liệt anh vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề nhân cách.

Sina nhận định nhiều khả năng Ngô Diệc Phàm sẽ bị cấm hoạt động nghệ thuật như Trịnh Sảng khi vụ việc không chỉ đơn thuần xuất phát từ lối sống lệch lạc, mà còn dính líu đến luật pháp.

Trước khi "nối gót" Trịnh Sảng bị truyền thông, công chúng quay lưng, Ngô Diệc Phàm là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Anh được nhiều nhà sản xuất phim, nhãn hàng quảng cáo để mắt, luôn nằm trong top những nghệ sĩ sở hữu thù lao cao ngất ngưởng.

Không chỉ vậy, hậu thuẫn hùng mạnh đứng phía sau cùng quan hệ với nhiều cái tên "máu mặt" cũng khiến nhiều người trong giới phải kiêng nể với cựu thành viên nhóm EXO.

Sao thu nhập top đầu Cbiz

Năm 2012, Ngô Diệc Phàm ra mắt tại Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc EXO, trực thuộc SM Entertainment. Năm 2014, khi hoạt động với nhóm được 2 năm, nam ca sĩ đệ đơn tố cáo công ty quản lý đối xử bất công.

Ngay khi trở về quê nhà, nam ca sĩ sinh năm 1990 đã có sự nghiệp khởi sắc. Sở hữu chiều cao lý tưởng cùng gương mặt điển trai, cuốn hút, anh được hàng loạt công ty mời chào với những lời hứa hẹn "béo bở". Với ca khúc đầu tay sau khi tách ra solo là Time Boils the Rain (nhạc phim Tiểu thời đại), Ngô Diệc Phàm đã nhanh chóng có sản phẩm dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.

Thời gian sau, nam ca sĩ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy khả năng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, Ngô Diệc Phàm vẫn là cái tên được ưu ái nhờ ngoại hình lạnh lùng, đẹp trai và bệ phóng từ nhóm nhạc EXO.

Anh góp mặt trong nhiều dự án đình đám, có thể kể đến Hóa ra anh vẫn ở đây với Lưu Diệc Phi, hay Lão pháo nhi, Tước tích, Tây Du hàng ma thiên… Đặc biệt, nam thần tượng còn có cơ hội tham gia hai bộ phim Hollywood là Valerian và thành phố ngàn hành tinh và xXx: Return of Xander Cage.

Tuy khả năng diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi, Kris vẫn là cái tên được giới làm phim ưu ái.

Theo tiết lộ của China Daily, Ngô Diệc Phàm là cái tên nhận mức thù lao cao nhất nhì dàn idol "đá chéo sân". Trước khi Cục Điện ảnh xứ tỷ dân ban hành chính sách "bình ổn thù lao", để mời được Ngô Diệc Phàm đóng chính, nhà sản xuất phải bỏ ra một con số không nhỏ, dao động từ 14- 18 triệu USD .

Không chỉ "lọt mắt xanh" nhiều đạo diễn làm phim, Ngô Diệc Phàm còn là "con cưng" của không ít nhà mốt lừng danh.

Anh ghi dấu ấn lần đầu tiên tại thị trường thời trang cao cấp khi là đại sứ châu Á của Burberry vào năm 2016. Sau đó, nam diễn viên trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác. Theo Sina, giọng ca Bát mỳ lớn nhận được từ 10-20 triệu NDT cho một quảng cáo trong một năm.

Bên cạnh việc lọt top 500 nhân vật có vai trò định hình ngành công nghiệp thời trang toàn cầu do tạp chí Business of Fashion bình chọn vào năm 2018, thương hiệu thời trang mang tên A.C.E do Ngô Diệc Phàm sáng lập cũng cháy hàng mọi sản phẩm sau khi mở bán trên Tmall.

Nam ca sĩ là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Thành công trên mọi lĩnh vực giúp Ngô Diệc Phàm liên tục lọt bảng xếp hạng ngôi sao có thu nhập cao tại Trung Quốc. Theo thống kê của Forbes China, nam chính Hoá ra anh vẫn ở đây đứng thứ 10 trong danh sách nghệ sĩ quyền lực khi kiếm được thu nhập là 150 triệu NDT (hơn 23 triệu USD ) năm 2017. Năm 2020, ngôi sao sinh năm 1990 vươn lên vị trí thứ 8.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Ngô Diệc Phàm được xem là một trong những "đỉnh lưu" (từ chỉ nghệ sĩ có giá trị thương mại và danh tiếng cao nhất) đời đầu. Cây viết Mẫn Đạt của 163 từng khẳng định vị thế và chỗ đứng vững chắc của cựu thành viên EXO "không gì có thể thay thế".

Người trong giới phải kiêng nể

Bất chấp vấn đề kiện tụng với công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm thăng hoa khi vừa "chân ướt chân ráo" về nước. Theo QQ, quyền lực, hậu thuẫn đằng sau nam ca sĩ "không phải dạng vừa".

Trang báo cho hay Ngô Diệc Phàm là cái tên hiếm hoi trong dàn nghệ sĩ trẻ hiện nay được giới Kinh khuyên (giới văn nghệ sĩ Bắc Kinh) nâng đỡ. "Hoa đán" Từ Tịnh Lôi chính là người dẫn dắt Ngô Diệc Phàm chạm ngõ phim ảnh.

Bên cạnh đó, nam thần tượng có quan hệ thân thiết với nhiều cái tên quyền lực trong làng giải trí Trung Quốc, như đạo diễn Phùng Tiểu Cương, đạo diễn Từ Khắc, "vua hài" Châu Tinh Trì, hay các ngôi sao nổi tiếng như Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch…

Cựu thành viên nhóm EXO có quan hệ thân thiết với Vương Tư Thông.

Ngô Diệc Phàm cũng được biết đến là "chiến hữu" thân thiết của Vương Tư Thông - vị đại thiếu gia khét tiếng Trung Quốc. Cả hai nhiều lần cùng tham gia sự kiện, ghi hình chương trình thực tế.

Lý Bắc Bình - người nổi tiếng trên mạng xã hội - từng gây xôn xao dư luận với tiết lộ về máu tiệc tùng, những cuộc ăn chơi vô độ của cặp bạn thân Ngô Diệc Phàm và Vương Tư Thông. Theo Lý Bắc Bình, cả hai thường xuyên chi tiền không tiếc tay để tổ chức một đêm tiệc hoành tráng ở biệt thự độc lập hay thầu trọn tụ điểm ăn chơi khét tiếng ngay tại trung tâm thành phố.

Toutiao cho hay quan hệ rộng rãi với các tên tuổi "máu mặt" làng giải trí khiến không ít người trong giới phải kiêng nể cựu thành viên nhóm EXO. Cùng với đó, ê-kíp hùng mạnh phía sau giải quyết mọi rắc rối tạo điều kiện cho nam ca sĩ nhiều lần "thoát ải".

Trước đây, dù trải qua nhiều scandal tình ái, bê bối đời tư, sao phim Tây Du hàng ma thiên vẫn giữ vững vị thế "đỉnh lưu" trong làng giải trí Hoa ngữ. Bê bối tình dục nghiêm trọng vừa qua là giọt nước tràn ly đẩy Ngô Diệc Phàm vào con đường sự nghiệp lụi tàn.

Nhiều người đẹp lên tiếng tố cáo đời sống tình ái hỗn loạn, thói quen săn mỹ nữ vị thành niên của Ngô Diệc Phàm.

Hiện, đối diện với những cáo buộc gay gắt, đại diện của Ngô Diệc Phàm liên tục đưa ra những văn bản thanh minh. Tuy nhiên, công chúng phát hiện bằng chứng do nam nghệ sĩ cung cấp có dấu hiệu chỉnh sửa hình ảnh, con dấu mộc dùng trong các văn bản không giống nhau…

Triệu Thuấn - luật sư dày dặn kinh nghiệm trong giới giải trí - cho hay nếu Ngô Diệc Phàm thật sự dính líu đến những việc như lời Đô Mỹ Trúc tố cáo, anh sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật.

"Cho dù mang quốc tịch Canada, chỉ cần hành vi sai trái của Ngô Diệc Phàm diễn ra ở Trung Quốc, nam thần tượng vẫn không thể thoát khỏi chế tài pháp luật. Khả năng cao nhất là sẽ bị trục xuất", luật sư họ Triệu nói.