Quyền lực của hàng ghế đầu trong giới thời trang

Hàng ghế front-row thường dành cho những người có tầm quan trọng trong ngành thời trang.

Khi bước chân vào bất cứ show diễn nào trên thế giới, khán giả sẽ đôi lần nhìn thấy những gương mặt khá lạ lẫm ngồi hàng ghế đầu, bên cạnh những ngôi sao tên tuổi. Theo All My Friends Are Models, không phải tự nhiên họ được ban tổ chức bố trí và sắp xếp vị trí dễ quan sát nhất trong show diễn.

Hàng ghế front-row là gì?

Front-row (hàng ghế đầu trong các show diễn thời trang) là vị trí dành cho tổng biên tập, biên tập viên của tạp chí danh tiếng, khách hàng, ngôi sao nổi tiếng hay nhân vật có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội như fashion blogger, It Girl...

Hàng ghế đầu tiên được xem là hệ thống quy định về thứ bậc, đẳng cấp của khách mời. Nhiều chuyên gia còn nhận định vị thế của bạn sẽ tỷ lệ thuận với hàng ghế ngồi. Front-row luôn là vị trí gắn liền với những tên tuổi có địa vị đáng nể trong lĩnh vực thời trang.

Front-row là hàng ghế chứng tỏ vị thế của khách mời. Ảnh: BET.

Thông thường, các nhà thiết kế sẽ thuê công ty truyền thông chuyên hoạt động trong lĩnh vực thời trang phụ trách việc sắp xếp chỗ ngồi. Các ngôi sao nổi tiếng thường được xếp vị trí giữa, ngồi cùng nhau để phóng viên dễ chụp ảnh.

Ở vị trí hàng ghế đầu tiên xem show, nhiều nhân vật tên tuổi cần được một lần ngồi ở đó để khẳng định vị thế của mình.

Ngược lại, các nhà thiết kế cũng cần đến sự xuất hiện của dàn khách mời có tầm ảnh hưởng, nhân vật nổi tiếng ngồi trên hàng ghế đầu. Điều này nói lên đẳng cấp của buổi diễn, uy tín của nhà mốt và quan trọng chính là cách tạo sự chú ý cho bộ sưu tập trên phương tiện truyền thông.

Hàng ghế đầu dành cho ai?

Theo Stars, hệ thống trật tự trên hàng ghế đầu có quy định các nhà thiết kế buộc phải đặt một chỗ ngồi riêng biệt ở hàng front-row cho "bà trùm" Anna Wintour. Chỉ cần bà góp mặt trong show, truyền thông sẽ lập tức bủa vây. Điều này tạo điều kiện cho thương hiệu phát triển.

Vị trí riêng của Anna thường không quá phần đầu, cũng như không gần cuối sàn catwalk để bà có thể thuận tiện nhìn rõ người mẫu mặc trang phục. Vào tuần lễ thời trang năm 2010, kinh đô Milan (Italy) trở nên "hỗn loạn" khi bà Wintour chỉ có 3 ngày tham dự show diễn thời trang nơi đây do vướng lịch làm việc.

Các ông lớn trong ngành như Prada, Fendi hay Dolce&Gabbana đều gấp rút đổi lịch trình diễn với mong muốn tổng biên tập Vogue Mỹ sẽ góp mặt trên hàng ghế đầu ở show diễn của mình.

Anna Wintour luôn được sắp xếp những vị trí ngồi thuận tiện tại các show diễn thời trang. Ảnh: Popsugar.

Ngoài ra, vị trí hàng ghế đầu cũng được phân bổ cho các tổng biên tập hay cây bút thời trang của những tạp chí như ELLE, Harper's Bazaar, Grazia... Họ là "đối thủ" của Vogue nên thường được xếp ở cuối hàng ghế đầu, tránh xa Anna Wintour.

Trước đây, các ngôi sao điện ảnh, biên tập viên thời trang, khách hàng tiềm năng là những nhân vật ưu tiên. Hiện tại, dàn ngôi sao truyền hình thực tế, blogger có sức ảnh hưởng trong cộng đồng cũng dần trở thành gương mặt xuất hiện nhiều trên hàng ghế đầu ở các show diễn danh giá.

Sự gắn kết giữa nhà thiết kế và ngôi sao nổi tiếng trên hàng ghế đầu trở thành mối quan hệ tương hỗ, góp phần không nhỏ để nâng tầm đẳng cấp của cả hai.

Chính việc khẳng định vị thế, đẳng cấp và sức ảnh hưởng trong ngành thời trang bằng vị trí hàng ghế đầu khiến câu chuyện "tranh giành" diễn ra thường xuyên vào mỗi mùa mốt. Các khách mời luôn khiếu nại với ban tổ chức về việc sắp xếp chỗ ngồi và yêu cầu được lựa chọn vị trí phù hợp.

Jennie thường xuất hiện trên hàng ghế đầu của Chanel. Ảnh: Vogue.

Quy tắc nghiêm ngặt trên hàng ghế đầu

Việc được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu, đồng nghĩa với câu chuyện khách mời phải tuân thủ những quy định được giới chuyên môn đặt ra. Hàng ghế front-row là nơi gần nhất với phóng viên ảnh nên sự chỉn chu và chuyên nghiệp trở thành điều tiên quyết.

Không sử dụng điện thoại, hãy tập trung vào thiết kế trên sàn runway và màn biểu diễn của người mẫu. Đặc biệt, khách mời không nên cầm những loại máy ảnh chuyên dụng lên quá cao để chụp hình. Hành động này sẽ chắn tầm nhìn của người xung quanh.

Đặt túi xách gọn gàng trở thành một trong những lời khuyên khi ngồi hàng ghế đầu. Khu vực này thường có diện tích khá nhỏ nên việc đặt kiểu dáng túi có kích cỡ to sẽ khiến không gian trở nên hẹp hơn.

Nói chuyện riêng trở thành điều cấm kị trên hàng front-row. Điều này sẽ khiến người xung quanh phân tâm và khiến bản thân bị đánh giá thiếu tôn trọng nhà thiết kế. Hãy cởi bỏ những chiếc mũ có kích thước to, vì món đồ này cũng làm giảm tầm nhìn của người ngồi phía sau.