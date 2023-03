Quyên góp cho gia đình nhân viên bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong

Tính riêng tại khu đô thị nơi nam bảo vệ Vũ Trung Dũng từng làm việc, hàng trăm cư dân cùng các tổ chức đã quyên góp được gần 300 triệu đồng để giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Chiều 29/3, câu chuyện về nam nhân viên bảo vệ gặp nạn là chủ đề được nhiều cư dân Vinhomes Ocean Park cùng nhắc tới. Từ hội nhóm cư dân tới sảnh nội khu các tòa nhà, họ cùng chung nỗi thương cảm với nam thanh niên ra đi ở tuổi 26, đồng thời bàng hoàng trước hành vi của tài xế taxi.

Là cư dân phân khu The Zen Park, Lê Ngọc Chi nhớ như in vị trí xảy ra sự việc ngày hôm qua. Sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho bữa cơm tối, Chi thấy một chiếc xe vọt lên trên con đường dẫn từ phân khu The Zen Park ra phố Lý Thánh Tông. Sau đó là một tiếng va chạm lớn, phát ra ngay trước phía trước sảnh tòa nhà R1.01.

Thấy nhiều người cùng tập trung tại vị trí này, cô gái cho biết mình không dám lại gần. Từ khoảng cách hơn 30 m, Chi thấy một người đàn ông mặc áo trắng được đưa ra khỏi chiếc ôtô con có biển số màu vàng. Cách đó không xa, một người đàn ông nằm dưới gầm của chiếc ôtô khác. Bên cạnh người gặp nạn là chiếc xe máy bị vỡ thành nhiều mảnh.

Cho rằng chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần, cô gái nhanh chóng trở lại căn hộ thì nhận được thông báo về việc nhân viên bảo vệ bị tài xế taxi tông trúng. “Thật bàng hoàng, tôi không hiểu vì sao xe đã khóa bánh rồi mà họ vẫn bất chấp lái với tốc độ như vậy. Trong khi đó đây là đường trong khu dân cư”, Chi nói.

Vị trí xảy ra sự việc khiến nhân viên bảo vệ tử vong. Ảnh: Hồng Quang.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Thắm (Phó ban quản trị cụm chung cư S2 với 16 khối nhà, đồng thời là chủ nhiệm CLB Lá Chắn Xanh Vinhomes Ocean Park) cho rằng hình ảnh người bảo vệ ngã xuống khiến chị cảm giác như chính người thân trong gia đình mình gặp nạn.

“Với chúng tôi, các nhân viên an ninh trở thành hình ảnh rất quen thuộc bởi họ thường xuyên có những tương tác trực tiếp với cư dân. Ở bất kỳ thời gian nào, khi có sự cố hoặc việc cần giúp đỡ thì người đầu tiên chúng tôi gọi đến là họ”, chị Thắm nói.

Ngay trong buổi tối nhận tin về Dũng và nắm được gia cảnh của nam nhân viên bảo vệ, chị Thắm cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã kêu gọi cư dân trong khu đô thị chung tay ủng hộ, giúp đỡ gia đình. Trong 3 giờ, họ quyên góp được khoảng 40 triệu đồng từ 136 tổ chức, cá nhân trong khu đô thị. Cộng với số tiền 20 triệu đồng từ ban quản trị cụm nhà S2, khoản tiền này được chuyển tới gia đình Dũng vào ngay trong đêm 28/3.

“Đến nay các khối nhà, tổ chức, cá nhân đã quyên góp được gần 300 triệu đồng”, chị Thắm nói và cho biết một phần số tiền đã được chuyển ngay tới gia đình nạn nhân, một số khác sẽ chuyển tới sau khi lễ tang kết thúc. Những người đứng ra nhận ủng hộ cũng cập nhật liên tục trên nhóm cư dân họ phụ trách để công khai số tiền.

Đại diện cư dân chung cư tới thăm hỏi gia đình anh Vũ Trung Dũng vào đêm 28/3. Ảnh: Cư dân cung cấp.

Chia sẻ thêm về khu đô thị mình sinh sống, chị Thắm cho hay lực lượng bảo vệ thường làm rất quyết liệt đối với người làm trái quy định như mở nhạc quá ồn, đỗ xe không đúng nơi… Mặt tích cực rất nhiều nhưng không tránh khỏi những lúc trách móc và lời qua tiếng lại.

“Cũng như những người sống chung trong nhà, gặp nhau thường ngày thì cũng có lúc này lúc kia. Nên khi nhìn hình ảnh Dũng ngã xuống, tôi cảm giác như chính người thân mình gặp nạn”, nữ cư dân nói thêm.

Chiều 28/3, Trịnh Bá Trọng (sinh năm 1984, ở Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ôtô biển số 29E-012.42 đỗ tại nút giao Hải Đăng 3 - Hải Đăng 9 (thuộc nội khu đô thị Vinhomes Ocean Park). Chiếc xe sau đó bị anh Vũ Trung Dũng (sinh năm 1997, bảo vệ Vinhomes Ocean Park) khóa bánh xe do đỗ sai quy định. Trọng sau đó lên xe và di chuyển. Người này lái ôtô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh Dũng phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó. Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ôtô Mercedes GLC 300 và ôtô Huyndai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe. Cảnh sát cho biết Trịnh Bá Trọng có kết quả xác minh nồng độ cồn là 0,454 mg/l khí thở. Mức vi phạm này vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (trên 0,4 mg/l khí thở).