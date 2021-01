Quyền bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Ông Chad Wolf từ chức ngày 11/1 giữa lúc có trách nhiệm điều phối, đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Wolf nói với các nhân viên dưới quyền ở Bộ An ninh Nội địa rằng ông rời cương vị một phần vì các phán quyết của tòa án sẽ vô hiệu hóa một số chính sách nhập cư của chính quyền Trump. Phán quyết của tòa lấy lý do ông Wolf được bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng không đúng quy trình.

“Không may là tôi phải làm vậy do những sự kiện gần đây, bao gồm các phán quyết vô lý của tòa án liên quan tới tính hợp pháp của việc tôi giữ chức quyền bộ trưởng”, ông Wolf viết trong một bức thư mà New York Times tiếp cận được.

“Những sự kiện và tranh cãi đó ngày càng gây phân tâm, khiến mọi người khó tập trung công sức vào các công việc quan trọng của bộ trong thời điểm chuyển giao quan trọng này”.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf. Ảnh: New York Times.

Ông Wolf không nhắc đến vụ hỗn loạn ở trụ sở Quốc hội vào tuần trước. Người thay thế ông Wolf trong cương vị quyền bộ trưởng, cũng là người sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden, sẽ là Peter Gaynor, đang đứng đầu Cơ quan Quản lý Tình huống khẩn cấp Liên bang (FEMA).

Bộ An ninh Nội địa dưới thời ông Trump thường xuyên gặp khó khăn vì có quá nhiều vị trí trống, còn các lãnh đạo liên tục đến và đi vì tranh cãi về quy trình bổ nhiệm.

Tháng 9/2020, một thẩm phán liên bang phán quyết rằng người tiền nhiệm của ông Wolf, Kevin McAleenan, nhiều khả năng đã vi phạm quy trình bổ nhiệm, và không có thẩm quyền bổ nhiệm ông Wolf làm quyền bộ trưởng.

Tháng 11/2020, một thẩm phán liên bang ở New York đồng ý với phán quyết trên, cho rằng ông Wolf không được bổ nhiệm một cách đúng quy trình. Do đó, thẩm phán này ra lệnh ngưng chính sách của ông Wolf muốn cắt các quyền lợi của “Dreamer”, tức con em người nhập cư được đưa tới Mỹ từ nhỏ.

Ông Wolf là một trong những quan chức nội các trung thành hơn cả với Tổng thống Trump, trở thành gương mặt của việc cử lính liên bang tới đối phó với các cuộc biểu tình Black Lives Matter ở Portland hồi năm ngoái.

Tuần trước, ông cũng ra thông cáo kêu gọi ông Trump lên án vụ bạo loạn ở Điện Capitol.