Quỹ từ thiện của Brad Pitt phải bồi thường 20,5 triệu USD

Brad Pitt và tổ chức Make It Right thỏa thuận đền bù 20,5 triệu USD sau khi bị kiện bán nhà không đảm bảo chất lượng.

Theo The New Orlean Advocate, vào năm 2018, Quỹ từ thiện Make It Right của Brad Pitt bị kiện gian lận. Họ vướng cáo buộc bán nhà có lỗi thiết kế, không đảm bảo an toàn. Quỹ này được thành lập ban đầu nhằm mục đích xây những ngôi nhà giá rẻ dành cho nạn nhân bão Katrina.

Brad Pitt cùng tổ chức nói trên đạt được thoả thuận dàn xếp sơ bộ trị giá 20,5 triệu USD , tuy nhiên vẫn cần được toà án phê duyệt. Mặc dù chỉ có sáu chủ nhà chính thức khởi kiện, quỹ sẽ bồi thường cho tất cả hộ dân tại Lower Nineth Ward (New Orleans) 25.000 USD , trừ khi họ từ chối.

Brad Pitt tại khu dân cư Lower Nineth Ward. Ảnh: Make It Right.

Việc thanh toán và phân phối 20,5 triệu USD sẽ được giao cho tổ chức phi lợi nhuận Global Green, một tổ chuyên giải quyết các vấn đề môi trường. Trong một tuyên bố ngày 18/8, Brad Pitt nói: "Hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ cho phép mọi người tiếp tục tìm kiếm cơ hội để củng cố cộng đồng đáng tự hào này trong tương lai”.

Quỹ Make It Right được Brad Pitt thành lập vào năm 2007. Hai năm sau khi cơn bão Katrina tàn phá khu dân cư Lower Nineth Ward tại New Orleans, quỹ đã quyên góp khoảng 26,8 triệu USD để xây dựng những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng cho người dân ở đây. Dự án được thiết kế bởi những kiến trúc sư nổi tiếng nhất như Frank Gehry, Thom Mayne và Shigeru Ban.

Với chi phí xây dựng khoảng 250.000 USD , cư dân của khu vực này được mua lại các căn nhà với giá trung bình 150.000 USD . Nhưng ngay sau khi chuyển đến, cư dân bắt đầu phàn nàn về nhiều vấn đề nghiêm trọng như dột, gỗ mục, nấm mốc, hệ thống thông khí và sửa ấm kém chất lượng, điện và hệ thống ống nước thường xuyên trục trặc. Hai ngôi nhà thậm chí bị dỡ xuống chỉ trong vòng 10 năm sau khi được xây dựng vì quá mục nát.

Ngôi nhà bị mốc nặng chỉ sau 10 năm sử dụng. Ảnh: The New Orlean Advocate.

Quỹ Make It Right đã kiện nhà cung cấp gỗ kém chất lượng và giám sát viên công trường của quỹ, John C. Williams vì các lỗi thiết kế. Vào tháng 4/2021, quỹ cũng khởi kiện một số cựu quan chức trong tổ chức của mình vì những yếu kém trong quản lý dự án xây dựng.