Quy trình tuyển chọn cầu thủ của Real Madrid có gì đặc biệt?

Họ thực sự đã đào xới rất sâu vào tính cách và những giá trị của một cầu thủ để xem anh ta có phù hợp với Real Madrid hay không.

Khi mùa giải khép lại, đội ngũ quản lý của Real Madrid hỏi các huấn luyện viên và đội kỹ thuật xem họ cần tăng cường cho những vị trí nào, cả trên khía cạnh kỹ năng cá nhân lẫn khía cạnh sự ăn ý tập thể.

Phần đánh giá yếu tố kỹ năng là rất quan trọng, trong đó ý kiến của huấn luyện viên trưởng mang ý nghĩa sống còn. Tăng cường sức mạnh cho đội bóng luôn là mục tiêu chính. Quyết định cuối cùng sẽ do một nhóm người đưa ra, sau khi đã cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau.

Nếu đội ngũ quản lý tin rằng một cầu thủ đang hành xử không tuân theo những giá trị cộng đồng, dù là trong hay ngoài sân, thì gần như chắc chắn cầu thủ đó sẽ bị thay thế.

Thế nào là hành xử tiêu cực? Có thể là thái độ thiếu chăm chỉ, là những hành động khiến hình ảnh của câu lạc bộ bị ảnh hưởng, gây ra những mâu thuẫn trong phòng thay đồ, thậm chí đưa ra những lời đe dọa và đòi hỏi.

Liên quan tới phong độ trên sân, các huấn luyện viên và đội ngũ kỹ thuật của Real Madrid sẽ quản lý các cầu thủ từ khi họ còn chập chững những bước đầu tiên, theo sát họ trong toàn bộ hành trình sau đó.

Họ không ngừng tìm cách thay thế những cầu thủ không đủ trình độ hoặc khả năng cạnh tranh cho một vị trí trong đội một. Ngoài ra, họ cũng phải đánh giá xem trình độ hay đóng góp của một cầu thủ có tương xứng với kỳ vọng về mức lương của anh ta hay không. […]

Karim Benzema được kỳ vọng sẽ đạt nhiều danh hiệu cá nhân cao quý sau màn trình diễn bùng nổ ở mùa giải 2021/22. Anh tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Santiago Bernabeu đến năm 2023. Nguồn: eurosport.

Real Madrid hiểu rằng may mắn và yếu tố ngẫu nhiên đóng một vai trò rất lớn trong bóng đá, đặc biệt là trong những giải đấu theo thể thức play-off. Nhưng câu lạc bộ vẫn cố gắng tìm kiếm những lợi thế có được từ việc phân tích các số liệu, đặc biệt là ở một giải đấu như Champions League.

Giá trị của lợi thế đó với Real Madrid và mô hình thể thao - kinh tế của họ có thể lớn hơn so với những đội bóng khác; do đó, rất khó để so sánh giá trị của một cầu thủ theo cách định giá của Real Madrid với giá trị của anh ta theo cách định giá của một đội bóng khác, đặc biệt là sau khi đã xem xét các yếu tố trong và ngoài sân cỏ có thể tác động tới giá trị ấy.

Ngoài ra, cũng khó mà nói được là Real Madrid đã chi nhiều hơn cần thiết cho một cầu thủ khi mà câu lạc bộ có một mô hình kinh tế - thể thao dựa trên những giá trị cộng đồng để tối đa hóa lợi ích kinh tế của cầu thủ ấy.

Từ việc nghiên cứu kĩ phong độ của một số cầu thủ Real Madrid tiêu biểu ở La Liga và Champions League, ta có thể nhận ra những kiểu cầu thủ mà đội bóng đánh giá cao.

Tiêu chí lựa chọn của tôi là những cầu thủ đã chơi ít nhất 50 trận đấu cho Real Madrid. Tôi không xem xét thống kê của các cầu thủ trước và sau khi họ khoác áo Real Madrid bởi vì họ có thể thi đấu trong một hệ thống hoàn toàn khác, với những đồng đội ở một trình độ cũng khác.

Theo lẽ thường, đối thủ của Real Madrid trong các trận đấu ở Champions League sẽ cao hơn đối thủ của họ trong một trận đấu bình thường ở La Liga, vì ở Champions League các đội phải qua nhiều “vòng tuyển chọn” mới có được quyền tham dự.

Phân tích cho thấy Di Stéfano và Gento (Galácticos 1.0), Figo và Raúl (Galácticos 2.0), và Benzema (Galácticos 3.0) đều có được số bàn thắng trung bình mỗi trận ở Champions League cao hơn ở La Liga. […]

Trở lại với quy trình tuyển chọn cầu thủ của Real Madrid, làm thế nào để một cầu thủ có thể hòa hợp được với hệ thống của câu lạc bộ là một mối quan tâm lớn của họ. Tôi may mắn được tiếp cận những dữ liệu và phân tích phức tạp mà ban huấn luyện đã và đang sử dụng.

Các dữ liệu, biểu đồ, bản đồ nhiệt trông chẳng khác nào được lấy từ một chương trình không gian của NASA. Việc những thuật ngữ kiểu như “điểm trọng lực”, vốn là một thuật ngữ phân tích thể thao “xịn” (chứ không liên quan gì tới NASA!), cho thấy đây chẳng phải chuyện đùa.

Nó cũng cho thấy câu lạc bộ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, dù nhỏ đến mấy. Thực tế là trong các trận đấu, Real Madrid sử dụng tới hai hệ thống ghi hình: Mediacoach, với hai tổ hợp gồm bốn máy quay phim HD, theo sát các cầu thủ để thu thập dữ liệu kỹ thuật và thể lực, và Prozone, với một tổ hợp gồm bốn máy quay HD, làm những công việc tương đương Mediacoach.

Lý do cần tới hai hệ thống là các công ty dữ liệu thường có cách định nghĩa các hành động khác nhau, nên dữ liệu và cách họ phân tích các dữ liệu đó cũng có sự khác biệt. […]

Sau khi các huấn luyện viên và chuyên gia kỹ thuật (bao gồm cả các chuyên gia phân tích dữ liệu) xác định được những vị trí câu lạc bộ cần tăng cường, họ thường nêu ra hai hay ba ứng viên mà họ cho là “phù hợp hơn” những người đương nhiệm ở các vị trí đó. Trước khi đưa ra đề xuất chính thức, họ còn phải nhiều lần gọi điện cho những người hiểu rõ cầu thủ kia và tính cách của anh ta.

Đội ngũ điều hành đôi lúc sử dụng cả các tư vấn viên và cố vấn từ bên ngoài để có được một bức tranh hoàn chỉnh hơn về những giá trị và sự phù hợp của cầu thủ mà họ đang quan tâm. Ngay trong tổ chức cũng có những người khác làm công việc kiểm tra tính cách và lý lịch.

Real Madrid có thể để tuột mất nhiều tài năng lớn khi ưu tiên cho tính cách tới mức đó, tuy nhiên chủ tịch Florentino vẫn tin rằng câu lạc bộ sẽ luôn tìm được một cầu thủ tài năng hạng A với tính cách cũng hạng A. Rõ ràng, người ta không cần thực hiện công việc kiểm tra này đối với các cầu thủ học viện Real Madrid khi họ tốt nghiệp.

Các huấn luyện viên và đội ngũ chuyên gia kỹ thuật có toàn quyền quyết định có mua một cầu thủ nào đó hay không, miễn là anh ta phù hợp với những giá trị của Real Madrid.

Real Madrid sẽ triển khai một chiến lược có sự tham gia của nhiều ban bệ nhằm tối đa hóa hình ảnh và doanh thu cho câu lạc bộ, cũng như nhằm “đồng hóa” cầu thủ được họ mua về.