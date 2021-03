Quy trình trên phim trường ‘Spider-Man: No Way Home’

Tom Holland đã tiết lộ một phần quy trình an toàn phòng chống Covid-19 trên phim trường “Spider-Man: No Way Home”.

Cinema Blend đưa tin trong thời gian qua, các đoàn phim tại Hollywood đã thực hiện ngặt quy trình an toàn phòng dịch khi ghi hình. Một trong số đó bao gồm xét nghiệm định kỳ Covid-19 và cách ly bắt buộc. Tom Holland là một trong những diễn viên có lịch trình quay phim dày đặc suốt thời gian qua. Sau khi hoàn thành vai chính trong phim điện ảnh chuyển thể từ trò chơi điện tử Uncharted, anh lập tức bắt tay vào dự án Spider-Man: No Way Home. Hình ảnh Spider-Man đeo khẩu trang từng được Tom Holland chia sẻ. Ảnh: tomholland2013. Trả lời phỏng vấn USA Today, nam diễn viên đã tiết lộ một vài biện pháp an toàn mới được áp dụng trên phim trường. Holland cũng giải đáp thắc mắc về việc chiếc mặt nạ siêu anh hùng Spider-Man có thể dùng thay khẩu trang phòng dịch hay không. "Không, mặt nạ Spider-Man không được tính là thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Thế nên, nhiều lúc tôi vừa phải đeo khẩu trang, vừa phải đeo mặt nạ trên phim trường. Khi quay, sẽ có những lúc diễn viên phải bỏ mặt nạ ra. Chúng tôi có một hệ thống đèn gồm hai màu xanh biển và vàng để thông báo việc này với diễn viên. Khi đèn xanh biển sáng, các diễn viên được phép bỏ mặt nạn và diễn. Khi đèn vàng bật, chúng tôi phải đeo khẩu trang trở lại và nhanh chóng rời bối cảnh để các nhân viên đoàn phim có thể làm phần việc của họ. Lần đầu nghe phổ biến quy trình, tôi nghĩ nó thật phức tạp và mệt mỏi. Nhưng thực tế, cách làm này đã phát huy hiệu quả và chúng tôi chưa gặp bất kỳ vấn đề gì", Holland nói. No Way Home sẽ có sự xuất hiện của nhiều phản diện từ các phiên bản Spider-Man của Tobey Maguire và Andrew Garfield. Ảnh: Marvel Studios. Trước đây, nam diễn viên chia sẻ lên Instagram bức ảnh hậu trường cho thấy mình phải đeo khẩu trang ra bên ngoài mặt nạ siêu anh hùng khi quay Spider-Man: No Way Home. Chia sẻ mới đây của Holland cho thấy các diễn viên và ê-kíp sản xuất bom tấn siêu anh hùng đã thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh mới. Spider-Man: No Way Home do Jon Watts đạo diễn từ kịch bản của Chris McKenna và Eric Sommers. Tác phẩm có sự góp mặt của Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Alfred Molina, Jacob Batalon… và dự kiến ra rạp từ 17/12.