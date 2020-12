Quy trình sản xuất thịt sạch từ chuỗi khép kín 3F Plus

Trong bối cảnh đề cao an toàn vệ sinh thực phẩm, thịt sạch G Kitchen, từ chuỗi khép kín của GREENFEED, với thớ thịt lành ngon, được người dùng và chuyên gia dinh dưỡng lựa chọn.

Không chỉ ngon hay đủ chất, bữa cơm gia đình còn phải được chế biến bằng nguyên liệu an toàn, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà. Tại nhiều quốc gia phát triển, mô hình kinh doanh “farm to fork” (từ nông trại đến bàn ăn) được ưa chuộng vì cung cấp trực tiếp nguồn thực phẩm an toàn và tươi mới cho người tiêu dùng từ nông trại.

Chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn (Bệnh viện Hoàng gia Worcester, Anh) cho biết, lần đầu đến Anh và châu Âu, anh được biết khái niệm “farm to fork”, chỉ những tiêu chuẩn khắt khe về thực phẩm tươi sống được bảo toàn tối ưu hàm lượng dinh dưỡng và mùi vị từ nông trại đến thức ăn trên dĩa.

“Miếng thịt trước khi được chế biến, phải trải qua nhiều quy trình như kiểm tra lượng ăn đầy đủ, sử dụng thuốc ngừa bệnh, quá trình mổ và giữ lạnh khép kín, cuối cùng đóng gói và kiểm tra nhiệt độ thường xuyên khi xuất hiện trên kệ siêu thị. Mỗi bước đều có thể truy xuất dễ dàng, minh bạch”, chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn chia sẻ thêm.

Thớ thịt sạch, lành ngon từ chuỗi khép kín của thương hiệu G Kitchen.

Trong bối cảnh mọi người chú trọng vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, khái niệm “từ nông trại đến bàn ăn” được người tiêu dùng quan tâm hơn cả. Tại Việt Nam, Tập đoàn GREENFEED, với hơn 17 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp con giống, thức ăn chăn nuôi, chuồng trại và thực phẩm an toàn theo mô hình khép kín 3F Plus (Feed - Farm - Food), trở thành một trong những thương hiệu thực phẩm sạch đáng tin cậy. Là một trong những công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, GREENFEED liên tục nghiên cứu, đầu tư vào chuỗi 10 nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào các khâu, từ thức ăn, chuồng trại, con giống đến quy trình giết mổ, chế biến.

Tập đoàn GREENFEED đầu tư nghiêm túc vào hệ thống chuồng trại, nhà máy để tạo ra các thương phẩm chất lượng.

Với mong muốn mang đến những bữa cơm trọn vẹn của các gia đình Việt, Tập đoàn GREENFEED giới thiệu thương hiệu thịt sạch G Kitchen với những sản phẩm “thịt thật thà”. Thịt sạch G Kitchen đảm bảo tiêu chuẩn châu Âu nghiêm ngặt về bảo quản thịt mát châu Âu, đồng thời được HACP, ISO 22000:2018 tiên tiến chứng nhận quy trình chất lượng.

Sự khác biệt giúp G Kitchen đáp ứng hiệu quả nhu cầu thực phẩm sạch của thị trường đến từ chuỗi quy trình khép kín 3F Plus, gồm Feed (con giống, thức ăn chăn nuôi), Farm (trang trại), và Food (thực phẩm). Quy trình này không chỉ giúp thương hiệu chủ động kiểm soát chất lượng, mà còn cho phép người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhanh chóng, minh bạch.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, G Kitchen ưu tiên việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chuồng trại, quy trình giết mổ, chế biến và bảo quản để đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Chỉ cần quét mã QR, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc của từng thớ thịt sạch G Kitchen.

Với Feed, tập đoàn GREENFEED nhập khẩu con giống GF24 độc quyền cho ra thương phẩm chất lượng cao, mềm thơm, ngọt vị, phù hợp khẩu vị Việt, được nuôi từ nguồn cám sạch tự nhiên, không chứa chất tăng trọng. Với Farm, hệ thống chuồng trại khép kín của GREENFEED đảm bảo kiểm soát tốt dư lượng kháng sinh, vệ sinh trang trại an toàn không dịch bệnh (không AFS).

Từ năm 2018, GREENFEED vận hành nhà máy chế biến DnF áp dụng công nghệ của Đức và Đan Mạch, hoàn thiện quá trình kiểm soát chất lượng. Kết quả, đến tay người tiêu dùng là các sản phẩm thịt mát hiện đại theo công nghệ châu Âu (Food), được bảo quản và phân phối theo chuẩn 0-4 độ C, đảm bảo vệ sinh và hạn chế nhiễm vi sinh vật.