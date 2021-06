Quy tắc 'bong bóng' để bảo vệ tuyển Việt Nam

Một khái niệm mới được áp dụng khi các đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát.

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào quả "bong bóng" từ trưa 3/6 sau khi di chuyển qua khách sạn mới do AFC bố trí. Họ ở cùng với ba đội bóng khác là Thái Lan, Indonesia và Malaysia trong một dãy riêng được chủ nhà UAE thuê trọn. Cửa ra vào bị khóa, người ngoài không thể thuê phòng hoặc vào khu vực riêng này.

Đó là khái niệm "bong bóng" theo quy định của AFC. Cầu thủ chỉ di chuyển từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và quay về. Không ai được tiếp xúc với người bên ngoài. "Bong bóng" sẽ bao phủ 3 địa điểm này, lộ trình di chuyển cố định, không phá vỡ "bong bóng" để nguồn lây có thể xâm nhập vào bên trong.

AFC kiểm soát gắt gao công tác bảo vệ buổi tập của tuyển Việt Nam từ ngày 3/6. Ảnh: Quang Thịnh.

Cứ ba ngày một lần, toàn bộ thành viên tham gia giải sẽ xét nghiệm Covid-19 để kịp thời phát hiện những trường hợp dương tính. Thành viên đội nào dương tính sẽ bị cách ly riêng 10 ngày ở cơ sở y tế địa phương và nằm ngoài vùng phủ của "bong bóng". Khác với ở Việt Nam, AFC cho phép những trường hợp tiếp xúc gần, có kết quả âm tính được tiếp tục thi đấu, chứ không phải cách ly theo.

Theo ghi nhận của phóng viên, các thành viên tuyển Thái Lan muốn mua, nhận đồ từ bên ngoài thì phải nhờ bảo vệ mang vào. Họ không được phép bước ra ngoài tiếp xúc trực tiếp. Còn đội tuyển Việt Nam sau khi check-in khách sạn và lấy mẫu xét nghiệm sẽ phải ở trong phòng, không được rời khỏi phòng cho đến khi có kết quả âm tính. Mọi hoạt động đều được giám sát nghiêm ngặt trong khách sạn.

Tối 4/6, tuyển Việt Nam ra sân tập mới do nước chủ nhà bố trí nằm gần sân bay Dubai và giáp ranh cụm khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố. AFC cắt cử xe cứu thương, xe cảnh sát và an ninh để bảo vệ an toàn cho toàn đội. Tuyển Việt Nam di chuyển trên 2 xe buýt theo quy định giãn cách của AFC. Xe taxi ở Dubai cũng chỉ nhận tối đa 2 người/lượt theo quy định của nhà chức trách.

Các phóng viên muốn tác nghiệp buổi tập của đội tuyển, tức là tiếp cận "bong bóng" thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 còn hiệu lực trong vòng 48h. Vì vậy, để đảm bảo công việc, phóng viên cũng phải tự đi làm xét nghiệm Covid-19 ba ngày/lần ở phòng khám tư và tự chi trả các khoản này. BTC kiểm soát gắt gao thủ tục này từ cổng sân tập, cổng sân thi đấu và cửa vào phòng họp báo.

Những thiệt hại nhân sự liên quan đến Covid-19 với các đội tuyển đã cho thấy ảnh hưởng của nó có thể lan rộng. Ví dụ như 2 tuyển thủ của Thái Lan dính Covid-19 khiến họ phải mang đến 41 cầu thủ sang UAE, hay tuyển Việt Nam chấp nhận gạt thủ môn Đặng Văn Lâm vì một ca dương tính của cầu thủ Cerezo Osaka ở Nhật Bản.

Tuyển thủ Việt Nam sinh hoạt khép kín theo "quy tắc bong bóng" trong 3 địa điểm là khách sạn, sân tập và sân thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Vào "bong bóng" của AFC nghĩa là các cầu thủ sẽ không còn không gian thoải mái như trước. Khi còn ở Hà Nội, các cầu thủ được gặp người thân, và bạn bè với sự cho phép của ban huấn luyện. Hình ảnh trung vệ Đỗ Duy Mạnh quyến luyến chia tay vợ và con trước ngày lên đường sang UAE để lại ít nhiều ấn tượng. Thầy Park còn mang thêm 2 bàn bóng bàn để cầu thủ thư giãn ở khách sạn.

Khi sang đến khách sạn ở Dubai trong lúc tập huấn, ít nhất là các cầu thủ còn được đi dạo trung tâm thương mại trong ngày nghỉ, hoặc xuống nhà hàng xem chung kết Champions League 2020/21. Các hoạt động này đều nằm trong tầm kiểm soát của ban huấn luyện. Nhưng khi vào "bong bóng", AFC làm chặt chẽ và giám sát các hoạt động trong vùng an toàn.

Nếu không có sự phối hợp linh động của VFF với AFC, những thông tin của đội tuyển cũng khó đến được với độc giả, CĐV Việt Nam ở quê nhà. VFF cũng nỗ lực trong phạm vi cho phép để giúp đội ngũ phóng viên có sản phẩm trong chuyến đi đồng hành cùng thầy trò ông Park Hang-seo.

