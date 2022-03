Quy tắc ăn kiêng của Tom Brady

Để giữ được hình thể ổn định, ngôi sao 45 tuổi thậm chí tránh một số món ăn khi dùng bữa với gia đình.

SCMP nhận định Tom Brady là một trong những ngôi sao thể thao tuân theo quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt nhất.

Chú trọng giấc ngủ

Brady đi ngủ lúc 20h30 để đảm bảo mình ngủ đủ 9 tiếng. Một ngày của anh thường bắt đầu trước khi mặt trời mọc.

Theo Business Insider, tiền vệ này thức dậy lúc 5h30 để ăn và tập thể dục trước khi phải lao vào công việc của ngày mới.

Ngủ đủ giấc giúp Tom có đủ sức tập luyện vào ngày hôm sau. Ảnh: Under Armour.

Nạp protein

Brady bắt đầu mỗi ngày với một ly sinh tố chứa 36 g protein. Anh đã khoe công thức làm sinh tố cho bữa sáng yêu thích trên trang cá nhân trong mùa giải cuối cùng của mình vào năm 2021.

Công thức bao gồm bơ hạnh nhân, quả óc chó sống và một cốc whey protein.

Uống nhiều nước

Brady nói với Forbes anh uống tới 37 cốc nước mỗi ngày.

Các chuyên gia khuyên nam giới nên tiêu thụ khoảng 3,7 lít chất lỏng mỗi ngày, trong khi phụ nữ cần khoảng 2,7 lít. Tuy nhiên, một số người sẽ cần nhiều hơn thế, dựa trên mức độ họ hoạt động thể chất và tiêu thụ protein.

Đối với Brady, vì có chế độ ăn giàu protein, anh phải uống nhiều nước hơn bình thường.

Thường xuyên massage

Huấn luyện viên thể hình lâu năm của Brady - Alex Guerrero - đã dạy anh tầm quan trọng của tính mềm dẻo mô khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau vào năm 2005. Yếu tố này “đo lường” khả năng phục hồi của cơ bắp, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn và tránh bị hỏng.

Tom thường được huấn luyện viên lâu năm massage mỗi ngày. Ảnh: Tom vs Time.

Guerrero áp dụng các kỹ thuật trị liệu thủ công để cải thiện độ dẻo dai cho Brady như massage hay kéo giãn cơ ít nhất một lần mỗi ngày, bình thường là hai lần mỗi ngày.

Lập danh sách thực phẩm cần tránh

Brady tránh các loại thực phẩm gây viêm, tăng nguy cơ bị thương. Sữa, đường, gluten, carbs tinh chế, caffeine và thịt chế biến là những món anh cho vào danh sách hạn chế.

Brady chia sẻ: “Một trong những điều khó khăn nhất tôi phải làm là bỏ lỡ những bữa ăn đặc biệt với gia đình”.

Đầu bếp cá nhân trước đây của Brady nói với Eat This, Not That anh tránh các loại quả như cà chua, cà tím, khoai tây và ớt vì chúng có tác dụng chống viêm thấp hơn so với các loại khác.

Chia tỷ lệ ăn

Các bữa ăn thường có 80% thực phẩm nguồn gốc thực vật như rau và ngũ cốc. 20% còn lại là protein nạc hữu cơ, bao gồm cá đánh bắt tự nhiên hoặc gà nuôi trên đồng cỏ.

Tom Brady là nhà vô địch Super Bowl 7 lần. Ảnh: TNS.

Việc tuân theo nguyên tắc này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, liên quan đến chế độ ăn thuần chay. Nó giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, giảm viêm và nguy cơ mắc một số bệnh.