'Quy tắc 37%' xác định độ tuổi kết hôn

Kết hôn là sự kiện trọng đại trong đời, nhưng không phải ai cũng biết nên nói lời thề nguyện ở tuổi nào để có hôn nhân viên mãn.

Sự nghiệp ổn định, vốn sống dồi dào là thời điểm tốt để hai người kết hôn. Ảnh: Trung Nguyen/Pexels.

Thời gian dường như là “kẻ thù” của nhiều người khi họ luôn phải lắng nghe những câu hỏi như “Bao giờ mới lập gia đình?”, “30 tuổi rồi mà chưa có anh nào rước à?”. Dần dần, kết hôn trở thành nỗi sợ và ám ảnh.

Trong xã hội ngày nay, khi việc chọn lựa bạn đời trở nên tự do hơn, nhiều người phụ nữ vẫn khó tìm cho mình tấm chồng ưng ý.

Dựa vào toán học và khoa học, con người phát hiện ra "quy tắc 37%" để xác định độ tuổi kết hôn lý tưởng. Theo đó, độ tuổi hoàn hảo để bước vào thánh đường là 26, theo Ghana Report.

Theo cuốn sách Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions (tạm dịch: Tuân thủ thuật toán: Khoa học máy tính về quyết định của con người) của 2 tác giả Brian Christian và Tom Griffiths, "quy tắc 37%" sẽ giúp một người dễ dàng và nhanh chóng tìm được nửa kia ăn ý.

Dựa theo đó, mọi người cần sàng lọc tất cả lựa chọn trong khoảng thời gian cố định (ví dụ như chọn lựa ứng viên tuyển dụng, mua xe, mua nhà,...), thời cơ hợp lý nhất để tìm một ứng viên đủ tiêu chuẩn là khi xem xét được 37% danh sách. Bởi đó là lúc họ đã nằm lòng đủ thông tin, tránh rủi ro không đáng có.

Thậm chí, quy tắc này còn có tác dụng trong việc chọn bạn đời. Phạm vi mà mọi người thường tìm kiếm vợ/chồng tương lai là 18-40 tuổi và mốc 37% chính xác là ở tuổi 26.

26 tuổi là độ tuổi vừa vặn để tính đến chuyện trăm năm. Ảnh: Улака Улака/Pexels.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia đồng ý độ tuổi cuối 20 là thời điểm vàng để kết hôn. Tiến sĩ Wyatt Fisher, nhà tâm lý học người Anh, cho rằng lý do khiến độ tuổi này trở nên lý tưởng là vì đó là lúc hai người đã hoàn thành việc học và bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Trong khi đó, Kelsey Torgerson, nhân viên xã hội lâm sàng đồng thời chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình, cho rằng thời điểm quan trọng để tìm một người chung nhà phải đợi cho đến khi não bộ phát triển đầy đủ, nghĩa là khi 25 tuổi.

“Nếu hai người yêu nhau từ thời trung học, hãy trải nghiệm xong việc học đại học, du học hoặc có công việc ổn định. Khi đó, đôi bên đều đã tự tin đối mặt với căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống", Torgerson nói.

Bên cạnh đó, Weena Cullins, chuyên gia trị liệu về mối quan hệ, cho rằng hai người lấy nhau ở độ tuổi 28 chắc chắn sẽ có hôn nhân viên mãn.

“Theo kinh nghiệm của tôi, độ tuổi kết hôn tuyệt vời đối với phụ nữ ở Mỹ là 28. Ở tuổi này, cô dâu sắp cưới sẽ có đủ nhận thức và tự tin về lựa chọn của mình. Họ đã thấu hiểu bản thân và có sự nghiệp ổn định, biết rõ điều gì mình muốn nhất ở người bạn đời và học hỏi từ sai lầm đã mắc phải trong các mối tình cũ”.

Thời điểm hoàn thành việc học là dịp tốt giúp hai người kết hôn. Ảnh: Freepik.

Đối với nam giới, bà Cullins cho rằng: “Sẽ thật tuyệt vời khi họ lập gia đình ở tuổi 32. Khi đó, phái mạnh đã có sự nghiệp và khả năng thăng tiến trong tương lai. Đồng thời, họ cũng có cơ hội phát triển về mặt xã hội và tình cảm thông qua việc sống một mình hoặc hẹn hò”.

Ở độ tuổi này, đàn ông đã đủ tinh tường để đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống hôn nhân. Họ cũng có xu hướng có quan điểm tỉnh táo về dự định có con và vai trò trong việc cùng nuôi dạy con cái. Điều này có lợi cho mối quan hệ hôn nhân.

Nghiên cứu hay lời khuyên từ bên ngoài chỉ mang tính chất tham khảo, thực tế không ai có thể chắc chắn và xác định được chính xác độ tuổi nào là hoàn hảo để kết hôn và có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Vì vậy, không có gì là bất thường nếu ở độ tuổi 25, bạn vẫn đơn côi lẻ bóng. Tương tự, ở độ tuổi 36 vẫn độc thân, đừng đánh mất hy vọng.