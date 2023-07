'Quỷ quyệt 5' vượt mặt 'Indiana Jones 5' về doanh thu

"Insidious: The Red Door" thu về 32,7 triệu USD từ phòng vé nội địa sau 3 ngày công chiếu.

Theo Hollywood Reporter, phần 5 thuộc loạt phim kinh dị ăn khách Insidious gây bất ngờ khi thu về 32,7 triệu USD từ thị trường nội địa. Khởi chiếu ngày 7/7, Insidious: The Red Door dễ dàng soán ngôi vương phòng vé của Indiana Jones and the Dial of Destiny chỉ sau 3 ngày đầu ra mắt.

Bất chấp đánh giá thấp từ giới phê bình, Insidious 5 được coi là thành công về mặt thương mại khi thu về 64 triệu USD toàn cầu so với kinh phí vỏn vẹn 16 triệu USD . Bên cạnh vai chính, bộ phim đánh dấu màn chào sân của Patrick Wilson trong vai trò đạo diễn.

Ngược lại, bom tấn có sự góp mặt của Harrison Ford chật vật khi chỉ thu về 26,5 triệu USD vào cuối tuần qua. Số liệu từ Box Office Mojo cho thấy Indiana Jones 5 đã sụt giảm hơn 55%. Hiện tại, bộ phim mới đạt mốc 247 triệu USD toàn cầu so với ngân sách sản xuất đồ sộ lên tới 300 triệu USD .

Indiana Jones and the Dial of Destiny bị Insidious: The Red Door soán ngôi tại phòng vé nội địa. Ảnh: IMDb.

Theo Variety, diễn biến phòng vé sắp tới sẽ có nhiều biến động khi Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Oppenheimer đổ bộ. Cây viết Rebecca Rubin cho rằng Indiana Jones 5 sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tránh khỏi tình trạng thua lỗ.

Bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần qua từ Box Office Mojo ghi nhận bộ phim hoạt hình Elemental duy trì vị trí thứ 4 sau khi thu về 9,6 triệu USD , nâng tổng doanh thu lên 251 triệu USD . Xếp sau là bom tấn Spider-Man: Across the Spider-Verse với 8 triệu USD . Tác phẩm xuất sắc vượt qua Guardians of the Galaxy Vol.3 trở thành phim có doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ cao thứ hai trong năm 2023.

Theo đó, Paul Dergarabedian, nhà phân tích cấp cao của Comscore cho biết: “Đây là một tín hiệu tốt cho các rạp chiếu phim. Thị trường phòng vé nội địa và quốc tế sẽ trở nên sôi động trong những tuần tới".