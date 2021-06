Quy Nhơn chuyển mình, thu hút nhiều dự án lớn

Hòa Phát giảm sản lượng thép 2 tháng liên tiếp

0

Vẫn ghi nhận tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, nhưng sản lượng thép tiêu thụ trong tháng 5 của Hòa Phát đã giảm 20% so với tháng 4 và thấp hơn 30% so với tháng 3.