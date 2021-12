Quỹ ngoại liên tục chốt lời cổ phiếu Nam Long

Quỹ đầu tư Pyn Elite Fund liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu NLG, thu về hàng trăm tỷ đồng thời gian gần đây. Hiện, quỹ này không còn là cổ đông lớn tại Nam Long.

Công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG) vừa có báo cáo về giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông dẫn tới việc quỹ đầu tư Pyn Elite Fund không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Cụ thể, Nam Long cho biết quỹ đầu tư đến từ Phần Lan này bán ra 2 triệu cổ phiếu NLG trong ngày 30/11 vừa qua và giảm lượng nắm giữ tại doanh nghiệp từ 17,48 triệu cổ phiếu xuống 15,48 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu của quỹ ngoại này cũng giảm tương ứng từ 5,07% xuống 4,49%. Hiện quỹ này không còn là cổ đông lớn tại Nam Long.

Theo dữ liệu thị trường, phiên giao dịch 30/11 ghi nhận giá NLG đóng cửa ở mức 55.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, giao dịch bán ra kể trên đã mang về cho Pyn Elite Fund hơn 111 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, quỹ ngoại này liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu NLG và thu về hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, chính Pyn Elite Fund cũng bán ra hơn 2,4 triệu cổ phiếu NLG trong phiên 22/10 thông qua các giao dịch khớp lệnh. Ước tính, với giá đóng cửa phiên 22/10 là 54.200 đồng/cổ phiếu, giao dịch này cũng mang về cho quỹ khoảng 132 tỷ đồng .

Giá cổ phiếu NLG đã tăng gấp đôi từ đầu năm đến nay. Nguồn: Tradingview.

Theo báo cáo giao dịch, sau khi bán ra 2,4 triệu cổ phiếu NLG, Pyn Elite Fund giảm sở hữu tại Nam Long từ 22 triệu cổ phiếu (6,37%) xuống 19,57 triệu cổ phiếu (5,67%). Như vậy, giữa 2 giao dịch kể trên, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11, quỹ ngoại này còn bán ra thêm khoảng 2,1 triệu cổ phiếu NLG nữa.

Động thái bán liên tục của Pyn Elite Fund diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu NLG tăng mạnh từ đầu tháng 10. Theo đó, thị giá cổ phiếu này đã tăng một mạch từ vùng dưới 40.000 đồng lên trên 60.000 đồng sau hơn một tháng.

Hiện thị giá NLG chủ yếu giao dịch quanh vùng 54.000 đồng/cổ phiếu, dù thấp hơn 12% so với đỉnh giữa tháng 11, nhưng vẫn cao hơn 40% so với cuối tháng 10. Thậm chí, nếu so với cuối năm 2020, thị giá hiện tại của NLG vẫn cao hơn 100%.

Với giá hiện tại, lượng cổ phiếu NLG do Pyn Elite Fund nắm giữ có giá thị trường khoảng 838 tỷ đồng .

Trong danh mục đầu tư của quỹ ngoại này, khoản đầu tư vào cổ phiếu NLG đang xếp vị trí thứ 9 với tỷ lệ 5,6% tổng giá trị đầu tư. Trước đó, NLG thường xuyên nằm trong top 5 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ nhiều năm liên tiếp.

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LIÊN TỤC BÁN RÒNG CỔ PHIẾU NLG Nguồn: HSX; Tổng hợp Nhãn 24/11 25 26 29 30 1/12 2 3 6 7 8 9 Giá trị giao dịch mua/bán ròng của NĐTNN tỷ đồng -23.28 -20.73 -133.8 -2.4 -3.2 -45.21 -58.13 -58.49 -23.56 -7.5 -13.78 -8.2

Thực tế, NLG cũng đang là một trong những cổ phiếu bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất hiện nay.

Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu này bị các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cả 10 phiên với tổng giá trị gần 400 tỷ đồng . Trong tháng 10, cổ phiếu bất động sản này cũng trải qua giai đoạn bị khối ngoại bán ròng 16 phiên liên tiếp với tổng giá trị gần 1.400 tỷ.

Theo báo cáo tài chính quý III của Nam Long, nhà phát triển bất động sản này đã ghi nhận 787 tỷ đồng doanh thu thuần và 709 tỷ lợi nhuận ròng sau 9 tháng kinh doanh năm nay. So với năm trước, dù doanh thu thuần đã giảm gần 40% nhưng lợi nhuận ròng của Nam Long lại tăng tới 226%.

Nguyên nhân chính dẫn tới thay đổi này là công ty ghi nhận khoản lãi hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động tài chính (lãi đánh giá lại các khoản đầu tư) và hoạt động khác (lãi từ giao dịch mua rẻ).