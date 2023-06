'Quý công tử' - sát thủ quyến rũ nhất xứ kim chi

Trong bối cảnh phòng vé Hàn chứng kiến sự thống trị của phim Hollywood và anime, "Quý công tử" được ví như chiếc phao cứu sinh giúp thị trường nội địa lôi kéo khán giả.

Genre: Hành động

Director: Park Hoon-jung

Cast: Kim Seon-ho, Kang Tae-Ju, Go Ara, Kang-woo Kim...

Rating: 7,5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Là cái tên đứng sau loạt phim thế giới ngầm nức tiếng màn ảnh rộng xứ kim chi như New World hay The Witch, đạo diễn kiêm biên kịch Park Hoon Jung được mệnh danh là “bậc thầy phim noir”. Những tác phẩm của anh được biết đến với phong cách độc đáo, đi sâu khám phá chủ đề về sự phản bội, trả thù hoặc đạo đức xã hội. Vậy nên, chúng thường bộc lộ bản chất đen tối, gai góc, bao chứa những hình ảnh bạo lực nặng đô.

Đó chính là điều giúp Park Hoon Jung ghi điểm trong lòng khán giả hâm mộ. Trở lại với dự án điện ảnh mới mang tên Quý công tử (tựa tiếng Anh: The Childe), anh tiếp tục phát huy thế mạnh, nhưng đồng thời cũng có sự phá cách khi pha trộn yếu tố hài đen. Tác phẩm do vậy càng trở nên lớp lang về mặt ý nghĩa, lại vừa dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Quen thuộc nhưng không dễ đoán

Chuyện phim theo chân chàng con lai Marco, một võ sĩ quyền Anh. Bị cha bỏ rơi từ nhỏ, anh ở cùng người mẹ bị bệnh liệt giường tại vùng quê thuộc Philippines. Để có tiền trang trải cuộc sống, Marco thường xuyên phải bước lên các sàn đấu bất hợp pháp phục vụ cá độ.

Một ngày nọ, một nhóm người ngoại quốc dưới trướng người cha thất lạc lâu năm bất ngờ tìm đến anh. Marco nhanh chóng theo họ đến Hàn Quốc, với mong muốn gặp lại cha và lấy tiền thực hiện ca phẫu thuật cho mẹ. Thế nhưng, trên chuyến bay, anh đụng độ một kẻ lạ mặt với biệt danh “quý công tử”. Cũng từ đây, chàng võ sĩ bị kéo vào cuộc truy đuổi và thanh trừng đẫm máu giữa các thế lực của thế giới ngầm.

Mỗi phe đều có toan tính khác nhau, nhưng chung quy đều có một mục tiêu - mạng sống của Marco.

Marco trở thành mục tiêu săn lùng của nhiều phe cánh.

Quý công tử mở đầu bằng cảnh thanh trừng đẫm máu, một cách nhập đề quen thuộc giới thiệu nhân vật. Thế nhưng, Park Hoon-jung vẫn đủ “láu cá” để không tiết lộ quá nhiều, tạo được tò mò không rõ nhân vật theo phe phản diện hay chính diện. Sự bí ẩn về “quý công tử” - Nobleman (Kim Seon-ho thủ vai) kéo dài xuyên suốt bộ phim, khiến khán giả có thêm động lực chăm chú tìm kiếm thông tin, để rồi bất ngờ khi sự thật được hé lộ ở hồi cuối.

Bước vào mạch truyện chính, Marco (Kang Tae-Ju) được hé lộ là một Kopino, tức con lai Hàn Quốc - Philippines. Vẫn là hình mẫu nhân vật quen thuộc có chút “thần thánh hóa”: nghèo khó nhưng có tài. Cái tài của Marco nằm ở sức mạnh cơ bắp. Anh chàng không những có thể hạ đo ván đối thủ trên võ đài, mà còn đơn thương độc mã “cân” cả nhóm xã hội đen dù không có một tấc sắt trong tay.

Vào thời điểm mà anh túng quẫn nhất, cơ hội đổi đời lại tới. Tình tiết này có phần sắp đặt, nhưng vẫn được xử lý không quá lộ liễu. Đám người lạ được cử đến để đón anh về Hàn Quốc nhận lại người thân chưa một lần gặp mặt. Và “ngoài dự kiến của nhân vật” nhưng “trong tầm dự đoán của khán giả”, người cha này là chủ tịch của một đế chế kinh doanh hùng mạnh, ho ra bạc, khạc ra tiền.

Cũng từ đây, những bí ẩn về thân thế nhân vật bắt đầu lộ ra. Thế nhưng, thay vì khám phá, nhân vật dành 80% thời lượng để... chạy trốn. Bộ phim trở thành một cuộc đuổi bắt, với plot-twist tạo nên nhiều khúc ngoặt. Song, cách biên kịch chưa thực sự hiệu quả. Nhiều tình tiết rối rắm, lộn xộn khiến nửa đầu phim đôi lúc trở nên lê thê, đãi đằng quá mức cần thiết.

Tuy nhiên, Quý công tử vẫn biết cách “kéo mood” người xem bằng những màn chạm trán đầy bất ngờ, cùng nhiều tình tiết bí ẩn, khó đoán. Càng về sau, nhịp phim càng gấp gáp, mang lại cảm giác cuốn hút hơn hẳn đối với một tác phẩm hành động nặng đô.

Kim Seon-Ho tỏa sáng, che lấp điểm yếu kịch bản

Tác phẩm của Park Hoon-jung thực chất không có phần kịch bản quá đột phá. Phim được kể theo cấu trúc 3 hồi tuyến tính cổ điển. Nhiều nghi vấn được đặt ra xuyên suốt hai hồi đầu đều được đạo diễn lý giải ở hồi sau. Tuy nhiên, vẫn còn số nhỏ tình tiết bị lãng quên, hoặc chưa được bóc tách hợp lý, triệt để. Thành thử, Quý công tử “có sạn” là điều không thể tránh khỏi.

Các cảnh hành động xuất hiện nhiều nhưng chưa đột phá, còn hạn chế về cú máy, góc quay.

Dẫu vậy, điều mới trong dự án của nam đạo diễn họ Park là sự pha trộn giữa bạo lực và hài đen. Nó tạo thêm được những khoảng lặng cảm xúc, không đơn thuần là những màn truy đuổi, chém giết kéo dài. Yếu tố hài đen được cài cắm dày đặc ở hồi 2. Trong khi đó, chất bạo lực lại lên ngôi ở hồi cuối. Cấu trúc này tỏ ra khá hiệu quả trong việc dẫn dắt và duy trì mạch cảm xúc của khán giả.

Ngoài ra, Quý công tử lựa chọn lối kể mảng miếng, với sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật. Điều này phù hợp với bối cảnh một bộ phim noir-black comedy. Song, cách sắp đặt chưa thật sự khéo léo. Thực chất, đây là cách kể chuyện mạo hiểm, yêu cầu các nhà làm phim phải theo sát và móc nối nhiều tình tiết, tạo điều kiện đẩy nhân vật tới thách thức/giới hạn đấu tranh.

Chính vì “kể chưa tới”, câu chuyện của một vài nhân vật hoặc trôi qua hơi vội, hoặc thiếu kết nối với ý tưởng chính. Điển hình là chàng võ sĩ quyền Anh Marco. Mất công giới thiệu vòng vo một hồi, để rồi những gì anh thể hiện trong hầu hết thời lượng phim chỉ là trốn và chạy. Mãi cho tới phút cuối, nhân vật vẫn chưa có được cú đột phá cần thiết, khiến khán giả hoài nghi về sự xuất hiện của anh trong tác phẩm này.

Hay đó còn là Han Yi-sa (Kim Kang Woo), một phản diện được xây dựng theo kiểu nói thì nhiều, làm thì ít. Không ít lần nhân vật có những quyết định hay lời thoại sáo rỗng, ngớ ngẩn đến nực cười. Thế rồi, cái kết mà biên kịch xây nên cho nhân vật cũng tỏ ra ấu trĩ, tưởng rằng sừng sỏ, nguy hiểm nhưng thực chất lại “a-ma-tơ”.

Kim Seon-ho đập tan định kiến "bình hoa di động" bằng màn trình diễn xuất sắc trong phim điện ảnh đầu tay.

Bù lại, tâm huyết của đạo diễn khi xây dựng hình tượng “quý công tử” - Nobleman - đã được đền đáp. Không thể phủ nhận, nhân vật này là điểm sáng, một thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý cho tác phẩm này. Cái hay là sự cân bằng hài hòa giữa hành động và hài hước trong màn trình diễn của chàng sát thủ tự nhận “dân chuyên”. Cứ mỗi lần nhân vật xuất hiện, khán giả lại phải bật cười thích thú.

Dù là vai diễn điện ảnh đầu tay, tài tử với nụ cười tỏa nắng Kim Seon-ho đã cho thấy mình phù hợp với màn ảnh rộng thế nào. Anh vừa vặn hóa thân, thể hiện được sự “quái đản” đầy hấp dẫn của một nhân vật đa chiều, giỏi biến hóa. Đó giờ, hình tượng của Kim Seon-ho gắn liền với những vai diễn “trai ngoan”. Thế nên, nhân vật Nobleman hoàn toàn là một màn “lột xác” của anh trong con mắt khán giả.

Trong bối cảnh phòng vé Hàn chứng kiến sự thống trị của các bộ phim Hollywood và anime, Quý công tử được coi như chiếc phao cứu sinh giúp thị trường nội địa lôi kéo khán giả. Đứa con tinh thần của Park Hoon-jung được kỳ vọng lặp lại thành tích từ The Round-up: No Way Out.

Theo tiết lộ của đơn vị phát hành, tác phẩm cũng đang dẫn đầu về tỷ lệ đặt vé trong số các phim nội đang chiếu, bám đuổi sát sao bom tấn Spider-man: Across the Spider-verse của nhà Sony.