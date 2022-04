Quỹ Coca-Cola nâng cao nhận thức về phòng chống Covid-19 tại TP.HCM

Chương trình sẽ được tiếp tục triển khai tại 7 quận huyện trên địa bàn TP.HCM và thành phố Thủ Đức, dự kiến mang đến sự hỗ trợ kịp thời cho các tình nguyện viên, nhân viên y tế và hàng nghìn người hưởng lợi trực tiếp từ dự án do Quỹ Coca-Cola tài trợ. Công ty mong rằng chương trình có thể góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh trong cuộc sống bình thường mới, hưởng ứng “Tuần lễ Tiêm chủng 2022” do Bộ Y tế phát động, đồng thời trực tiếp hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 do Sở Y tế TP.HCM triển khai, góp phần ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây nhiễm của dịch bệnh trong cộng đồng.