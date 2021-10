Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam bị chia cắt do nước lũ

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cắt cử cán bộ chốt chặn tại các điểm ngập, hướng dẫn phương tiện đi theo hướng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trao đổi với Zing, thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lớn trong ngày 22 và 23/10 khiến tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Nhiều đoạn từ huyện Thăng Bình đến huyện Phú Ninh nước lũ dâng gần 1 m.

"Tôi đã cử lực lượng chốt chặn tại các điểm nước lớn, không cho phương tiện, người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, đơn vị cũng hướng dẫn ôtô, xe tải đi theo hướng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để tránh ùn tắc", thượng tá Nhân nói.

Mưa lớn gây ngập tại quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Ảnh: Thanh Đức.

Theo ghi nhận của Zing, nước lũ gây gập nhiều đoạn trên quốc lộ 1 qua huyện Phú Ninh khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Tại các khu dân cư, nước tràn vào nhà khiến người dân phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 19h ngày 22/10 đến sáng 23/10, địa phương này có mưa to đến rất to, từ 200 mm đến trên 350 mm.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 25/10, Quảng Nam tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to, nhiều khu vực trũng thấp như TP Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, TP Hội An có nguy cơ xảy ra ngập cục bộ.