Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngập sâu

Khoảng 2 km quốc lộ 1 đoạn qua huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) ngập sâu đến 1 m, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo và cử lực lượng ngăn người, xe cộ qua lại.

Chiều 31/10, thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết quốc lộ 1, đoạn qua xã Xuân Lam, đang ngập sâu. Đơn vị đã cắm biển cảnh báo và cử lực lượng ngăn người, phương tiên qua đây để tránh nguy hiểm.

Chốt ngăn người và xe cộ qua lại vùng ngập. Ảnh: T.L.

“15 cán bộ, chiến sĩ được điều động đứng tại 3 vị trí để ngăn người và phương tiện đi qua. Lực lượng công an cũng hướng dẫn tài xế, người dân di chuyển theo đường tránh quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn", thượng tá Thành nói.

Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho hay điểm ngập trên quốc lộ 1 kéo dài gần 2 km ở đoạn qua xã Xuân Lam, từ Km 475 đến Km 477+200. Nhiều chỗ nước dâng sát hộ lan mềm hai bên, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Mưa lớn cũng khiến hàng nghìn khối đất đá trên mái ta luy quốc lộ 15, đoạn từ xã Đồng Lộc (huyện Can Lộc) lên huyện Hương Khê, bị sạt lở xuống đường. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, biển và đèn cảnh báo cấm người và phương tiện đi qua khu vực này.

Quốc lộ 15, hướng huyện Can Lộc về huyện Hương Khê, bị sạt lở. Ảnh: P.T.

“Tuyến quốc lộ 15 đang có 3 điểm không thể lưu thông do sạt lở. Nhiều đoạn mưa to nên nước ùn trong rừng, kéo theo đất ra giữa đường. Đơn vị quản lý đang dùng máy xúc thông đường”, một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) thông tin.

Ngoài ra, huyện Can Lộc còn có một số thôn đang bị ngập nặng, giao thông chia cắt. Huyện Cẩm Xuyên sạt lở 1 điểm ở xã Cẩm Quang, hơn 1.300 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Còn các tuyến đường liên xã ở huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Sơn… bị ngập, sạt lở.