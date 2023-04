Quốc hội Hà Lan sơ tán khẩn vì cảnh báo bom giả

Tòa nhà Quốc hội Hà Lan đã được sơ tán trong một khoảng thời gian ngắn vào chiều 15/4 sau khi nhận được cảnh báo bom giả.

Tòa nhà Quốc hội Hà Lan đã được sơ tán trong thời gian ngắn chiều ngày 15/4 theo giờ địa phương. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát địa phương cho biết đội phá chất nổ đã được điều động tới xử lý một kiện hàng tại tòa nhà quốc hội ở trung tâm thành phố Hague.

Sau khi sơ tán trong khoảng một tiếng, cơ quan chức năng đã cho phép người dân trở lại tòa nhà, theo Reuters.

Chính trị gia Hà Lan Geert Wilders, người có tư tưởng bài Hồi giáo, cho biết vụ việc bắt nguồn từ quả bom giả được gửi đến cho ông.

"Một gói hàng có gấu bông và dây điện gửi cho tôi đã được chuyển đến phòng văn thư của quốc hội", ông Wilders cho biết trong một bài đăng trên Twitter. "May mắn là không có chất nổ và không nguy hiểm, nhưng sự việc này chắc chắn là không vui vẻ gì”.

Ông Wilders là thành viên Đảng Tự do cực hữu, đảng lớn thứ 2 ở Hà Lan. Nhiều năm qua, nhân vật này được bảo vệ bởi các biện pháp an ninh chặt chẽ do bị đe dọa tính mạng.

Trước đó, vào ngày ngày 17/1, giới chức Hà Lan thông báo một đối tượng nam giới tình nghi là thủ lĩnh an ninh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt ở nước này.

Tòa nhà Quốc hội Hà Lan là quần thể cung điện rộng lớn nằm tại trung tâm thành phố Hague. Công trình này được khởi công xây dựng từ những năm của thế kỷ 13. Hiện nay, tòa nhà mở cửa tự do đón du khách và là địa điểm tham quan hấp dẫn.