Quốc gia duy nhất ở châu Phi có lãnh thổ bị tuyết bao phủ?

Câu 8. Tới Lesotho, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm môn thể thao nào? Đua ngựa

Đấu bò

Trượt tuyết

Đánh võ gậy Đến với Lesotho, du khách sẽ có trải nghiệm rất khác lạ so với các quốc gia châu Phi khác. Tại nước này, trượt tuyết là hoạt động có một không hai so với những quốc gia khác trong châu lục. Với độ cao 3.222 m so với mực nước biển, khu trượt tuyết Afriski ở quốc gia này đẳng cấp không khác gì so với những khu trượt tuyết sang trọng ở châu Âu.