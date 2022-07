Quốc gia Đông Nam Á nào vừa có tổng thống mới?

5. Nam diễn viên Hàn Quốc nào được mời đóng 100 bộ phim? Lee Jun Ho

Lee Jun Ki

Lee Min Ho

Lee Kwang Soo Ngày 19/6, trên chương trình Yoo Quiz On The Block, nam diễn viên Lee Jun Ho (2PM) tiết lộ sau thành công của phim The Red Sleeve, nhiều nhà sản xuất liên hệ với anh để mời đóng phim truyền hình. Ước tính, khoảng 100 kịch bản phim được gửi đến mời anh tham gia. Hiện, Lee Jun Ho đang chuẩn bị cho bộ phim hài lãng mạn hợp tác cùng ca sĩ, diễn viên Yoona. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào mùa thu năm 2023. Ảnh: TheRecentTimes.