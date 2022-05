Quốc gia đầu tiên bắt buộc cách ly người mắc bệnh đậu mùa khỉ

Trước làn sóng lây nhiễm đậu mùa khỉ đang lan rộng, Bỉ trở thành nước đầu tiên bắt buộc cách ly người bệnh cho đến khi hết triệu chứng.

Theo CNBC, Bỉ đã trở thành quốc gia đầu tiên áp dụng cách ly 21 ngày bắt buộc với bệnh nhân đậu mùa khỉ. Động thái này đưa ra sau khi số lượng ca đậu mùa khỉ lan rộng trên toàn cầu.

Giới chức y tế Bỉ áp dụng quy định này từ ngày 20/5, vào thời điểm họ phát hiện ca bệnh thứ 3. Tính đến sáng 24/5, Bỉ đã ghi nhận tổng cộng 4 người mắc đậu mùa khỉ.

Các biện pháp bắt buộc của Bỉ chỉ áp dụng cho những bệnh nhân được xác định nhiễm virus. Các ca tiếp xúc gần không bắt buộc phải cách ly nhưng được khuyến khích nên cảnh giác, đặc biệt nếu tiếp xúc người dễ bị tổn thương.

“Những người bị nhiễm bệnh sẽ phải cách ly cho đến khi vết thương lành hẳn. Họ sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ điều trị", bản thông báo của chính phủ Bỉ viết.

Trong khi đó, giới chức Vương Quốc Anh khuyến khích những người có nguy cơ mắc bệnh cao nên tự cách ly trong 21 ngày. Nhóm này bao gồm những người tiếp xúc trong gia đình hoặc các chuyên gia y tế có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với The Associated Press, GS.TS David Heymann, cựu Giám đốc Bộ phận Cấp cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cho biết giả thuyết hàng đầu có thể giải thích cho sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ gần đây là qua đường tình dục giữa những người đàn ông đồng tính, song tính ở Tây Ban Nha và Bỉ.

Tính đến ngày 21/5, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo 92 ca bệnh ở 12 quốc gia và 28 trường hợp nghi ngờ đang được điều tra. Mỹ, Anh, Canada, Australia, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Bỉ, Bồ Đào Nha và Hà Lan đều đã xác nhận có dịch.

Bệnh thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Các triệu chứng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể sau 5-21 ngày nhiễm bệnh. Triệu chứng của người mắc đậu mùa khỉ thường là sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, ớn lạnh, kiệt sức và sưng hạch bạch huyết.

Theo WHO, hiện nay chúng ta không có vaccine cụ thể phòng bệnh đậu mùa ở khỉ. Song, những dữ liệu hiện có cho thấy những loại vaccine được sử dụng để tiêu diệt đậu mùa có thể chống lại đậu mùa khỉ lên tới 85%.