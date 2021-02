Quốc gia có phong tục thức dậy trước khi mặt trời mọc vào ngày đầu năm

1. Quốc gia nào có phong tục thức dậy trước khi mặt trời mọc vào ngày Tết? Bhutan

Mông Cổ

Nepal

Nga Theo Xinhua, Tết cổ truyền của người Mông Cổ được gọi là Tsagaan Sar (Lễ hội Trăng trắng). Vào sáng mồng 1 Tết, người dân sẽ thức dậy trước khi mặt trời mọc, mặc bộ quần áo đẹp nhất và ra khỏi nhà. Sau đó, đàn ông leo lên ngọn đồi gần nhà để chào đón ánh bình minh đầu tiên, với hy vọng nhận được những điều may mắn và tốt đẹp. Phụ nữ phụ trách pha trà sữa và chuẩn bị lễ vật đến đề thờ. Khi mặt trời mọc, các nghi lễ đón năm mới bắt đầu. Ảnh: Our Other Adventures.