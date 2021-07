Quốc gia châu Phi bị Covid-19 lãng quên

Khí hậu khô nóng và dân số trẻ đã giúp che chở Niger, một quốc gia Tây Phi, trước đại dịch Covid-19. Nhưng biến chủng Delta vẫn là một nguy cơ đáng lo ngại, các bác sĩ cảnh báo.

“Chúng tôi cứ ngỡ sẽ bị số ca mắc làm quá tải, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra”, Adamou Foumakoye Gado, bác sĩ gây mê đứng đầu phòng khám hồi sức tích cực chuyên điều trị Covid-19 lớn nhất Niger, cho biết, Wall Street Journal đưa tin ngày 17/7.

Từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên vào tháng 3/2020 đến ngày 17/7, quốc gia 24 triệu dân với diện tích 1,26 triệu km2 này có tổng cộng 5.573 ca mắc Covid-19 và 194 ca tử vong, theo Worldometer. Trong 1 tuần trở lại, Niger có thêm 4 ca mắc mới mỗi ngày.

“Tuổi thọ của virus (corona) ở đây rất ngắn”, ông Gado nói.

Nhiều ngày có thể trôi qua mà không có ai tại Niger xét nghiệm dương tính với virus. Ảnh: Wall Street Journal.

Phòng khám của ông Gado có 70 giường bệnh và được đặt tại thủ đô Niamey. Do không có bệnh nhân cần hồi sức tích cực từ tháng 4, ông Gado đang được điều chuyển đi đối phó sốt rét.

Trong lúc đó, tại trung tâm xét nghiệm chính của Niamey, thường nhiều ngày trôi qua mà không có ai xét nghiệm dương tính. 4 căn lều cách ly lớn được dựng lên từ đầu đại dịch hiện bị để trống.

Quan chức WHO từng kết luận Niger là một trong những môi trường bất lợi nhất trên thế giới đối với Covid-19.

Nghiên cứu hàn lâm cho thấy lượng nắng Mặt Trời lớn cùng nhiệt độ cao đã giảm đáng kể rủi ro lây nhiễm virus qua cả tiếp xúc bề mặt và không khí.

Một thử nghiệm giả lập trên trang web của Bộ Y tế Mỹ cho thấy độ lây nhiễm của virus corona tại thủ đô Niamey giảm một nửa với tốc độ nhanh gấp đôi so với thành phố New York (Mỹ). Thử nghiệm giả lập trên dùng các yếu tố như lượng tia cực tím trung bình, nhiệt độ, và độ ẩm để thực hiện so sánh.

Ngoài ra, Niger còn có dân số trẻ nhất trên thế giới, với 50% công dân dưới 15 tuổi. Đa số người dân Niger sống ở những khu vực tách biệt.

“Niger có các cộng đồng chăn nuôi lớn. Thời gian (người dân) ở ngoài trời trong điều kiện thông khí tốt cũng đóng vai trò lớn trong giảm thiểu lây nhiễm”, Osman Dar, chuyên gia hệ thống y tế toàn cầu thuộc viện chính sách Chatham House (Anh), nhận định.

Các chuyên gia cho rằng chính sách cũng góp một phần công sức vì nhà chức trách Niger đã phong tỏa, cấm tổ chức buổi cầu nguyện trong nhà thờ, và đóng biên giới vào tháng 3/2020, 5 tháng trước khi những nước như Anh bắt đầu siết quy định đi lại quốc tế.

Đến ngày 5/7, tỷ lệ tiêm chủng của Niger mới đạt mức 0,25%. Cuối tháng 5, nước này đã cho Bờ Biển Ngà, một quốc gia Tây Phi khác, mượn 100.000 liều vaccine AstraZeneca.

Dù vậy, các bác sĩ cảnh báo rằng biến chủng Delta dễ lây lan và việc tái mở cửa biên giới đất liền trong những tuần gần đây có thể tạo ra rủi ro đối với hệ thống y tế và phần lớn dân số chưa tiêm chủng.

Bệnh nhân Covid-19 giành giật sự sống trong bệnh viện ở Sydney Đây là lần đầu tiên các máy quay được phép hoạt động trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện St Vincent's, ở khu vực nội thành Darlinghurst, Sydney.