Quốc Cường Gia Lai báo lãi giảm dù doanh thu tăng hơn 300%

Dù doanh thu quý I tăng tới 265 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, Quốc Cường Gia Lai chỉ báo lãi 19 tỷ, giảm 36%.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã cổ phiếu QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với khoản doanh thu tăng tới 326% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm, nhà phát triển bất động sản tại Gia Lai ghi nhận 347 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Trong đó, số tăng thu chủ yếu đến từ mảng bất động sản với số thu gấp 5 lần cùng kỳ ( 312 tỷ đồng so với 63 tỷ).

Theo thuyết minh, nguyên nhân doanh thu tăng mạnh do trong kỳ, công ty tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Thực tế, trong 4 quý gần nhất, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đều đạt trên 300 tỷ đồng .

Trong khi đó, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng mạnh từ 63 tỷ đồng lên 273 tỷ, dẫn đến lợi nhuận gộp về mức 73 tỷ đồng . Biên lãi gộp cũng vì thế giảm từ 22,5% xuống 21,2%.

Quý I, nhiều chi phí phát sinh của đại gia bất động sản phố núi tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ có chi phí tài chính giảm nhẹ (chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 338%, chi phí bán hàng tăng 299%, chi phí khác tăng 253%). Đồng thời, Quốc Cường Gia Lai hụt thu 36 tỷ đồng từ doanh thu hoạt động tài chính (lãi từ chuyển nhượng vốn góp), hụt thu 2 tỷ từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận khác âm thêm 3 tỷ.

Do đó, công ty chỉ ghi nhận 26 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thấp hơn 5 tỷ so với con số cùng kỳ. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Quốc Cường Gia Lai thu về khoản lãi ròng 19 tỷ trong quý đầu tiên của năm 2021, giảm 36%. Doanh nghiệp nói do doanh thu tài chính giảm.

KẾT QUẢ KINH DOANH THEO QUÝ CỦA QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Nhãn Quý I/2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2021 Doanh thu column tỷ đồng 81 947 540 300 347 Lợi nhuận sau thuế spline

30 18 21 20 19

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của nhà phát triển bất động sản tại Gia Lai giảm nhẹ so với hồi đầu năm, còn 10.048 tỷ đồng . Trong đó, hàng tồn kho là 7.122 tỷ đồng (chiếm tới 71%).

Đối với riêng khoản mục hàng tồn kho, Quốc Cường Gia Lai cho biết bất động sản dở dang đạt 6.242 tỷ đồng (bao gồm các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án); bất động sản hàng hóa là 847 tỷ; nguyên vật liệu 29 tỷ. Doanh nghiệp dự phòng giảm giá hàng tồn kho 4.345 tỷ đồng .

Giữa tháng 1 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đã có thông báo về việc khởi kiện Tập đoàn Sunny Island (Hong Kong) ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam. Theo đó, công ty khởi điện đối tác về vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng tại dự án Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM. Đây là dự án đầu tư lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai trong nhiều năm liền với số dư đầu tư trên 4.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án này đã gặp khó trong việc giải phóng mặt bằng, cùng với việc dòng tiền luôn thiếu hụt do các dự án bất động sản khác kinh doanh không thuận lợi, dự án này nhiều năm liền trở thành gánh nặng cho công ty.

Đây cũng là dự án khiến Quốc Cường Gia Lai vướng vào khoản nợ hơn 2.000 tỷ đồng với BIDV nhiều năm trước. Phải đến năm 2017, khi Tập đoàn Sunny nhận chuyển nhượng một phần tại dự án này nhà phát triển bất động sản tại Gia Lai mới có thể tất toán khoản nợ trên.

Dẫu vậy, đến nay, dự án này vẫn chưa thể triển khai vì vướng vấn đề pháp lý.

Trong thương vụ chuyển nhượng nói trên, phía Quốc Cường Gia Lai cũng khẳng định sẵn sàng trả tiền cho Sunny Island theo điều khoản quy định trong hợp đồng, được đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Sunny Island phải trả toàn bộ tài sản đang nắm giữ là quyền sử dụng đất và hồ sơ đền bù dự án.