Quốc ca Anh đổi tên khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời

Khi Thái tử Charles lên ngôi và trở thành vua Charles III, quốc ca của Anh sẽ thay đổi, với cái tên "God Save the Queen" trở lại là "God Save the King".

Mỗi quốc gia thuộc Vương quốc Anh đều có quốc ca riêng, ví dụ Scotland sử dụng bài Flower of Scotland tại các sự kiện thể thao. God Save the Queen (tạm dịch: Chúa phù hộ Nữ hoàng) được coi là ca khúc đặc trưng của nước Anh.

Tựa đề gốc của bài hát này là God Save the King (tạm dịch: Chúa phù hộ Đức vua), sáng tác dựa trên một giai điệu yêu nước được biểu diễn ở London vào năm 1745 và được sử dụng làm quốc ca dưới triều đại vua George II vào thế kỷ 18.

Trang web của Hoàng gia Anh cho biết lời và tựa bài hát được thay thế queen cho king khi phù hợp. Khi đó, hai câu đầu của bài hát sẽ trở thành:

God save our gracious queen!

Long live our noble queen!.

Vấn đề quốc ca không được ghi vào luật, nên ca từ có thể thay đổi ngay lập tức khi cần thiết.

Ca khúc God Save the Queen sẽ được thay đổi sau khi Nữ hoàng Anh băng hà. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/9 (giờ London), truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã băng hà, hưởng thọ 96 tuổi. Hiện tại, trang web của Hoàng gia Anh vẫn chưa đưa ra thông báo, hướng dẫn chính thức mới.

Giờ đây, khi Thái tử Charles lên ngôi vua, lời bài hát sẽ được thay đổi từ "queen" sang "king" tại các sự kiện. "Những thay đổi sẽ có hiệu lực tại những sự kiện có trình diễn quốc ca", phát ngôn viên của Debrett’s, công ty về hướng dẫn nghi thức của Anh, nói với Times vào ngày 8/9.

Theo CNN, sau khi Nữ hoàng Anh qua đời, một số người đứng canh bên ngoài Cung điện Buckingham đã hát theo bản quốc ca mới. Trong khi đó, tại một trận bóng đá vào tối 8/9, người hâm mộ trên khán đài vẫn hát theo quốc ca bản cũ.

Last Night of the Proms, một lễ hội âm nhạc của Anh, sẽ có màn trình diễn quốc ca. Theo nguyên tắc, quốc ca mới sẽ được trình diễn tại sự kiện này. Nhưng để tưởng nhớ và bày tỏ lòng tôn trọng trước sự ra đi của Nữ hoàng Anh, sự kiện này đã bị hủy bỏ.