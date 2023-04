Quentin Tarantino không cần cảnh nóng

Không phải những phân cảnh nóng bỏng được đan cài vào phim để gây chú ý, Quentin Tarantino tự tin phần nội dung khác biệt là yếu tố giúp ông giữ chân khán giả.

Trả lời phỏng vấn Diari ARA của Tây Ban Nha, Quentin Tarantino - đạo diễn đang đứng sau các cảnh quay của The Movie Critic - cho biết hầu như không có bất kỳ cảnh tình dục, khỏa thân nào trong dự án của ông. Tarantino cho rằng cảnh đó "không cần thiết".

"Đấy là sự thật, tình dục không nằm trong tầm nhìn của tôi về điện ảnh", đạo diễn quái kiệt nhấn mạnh.

Theo Tarantino, quay cảnh nóng cực kỳ khó, từ diễn viên đến đoàn phim, ai cũng căng thẳng. Cảnh nóng của các phim trước thường phát sinh nhiều vấn đề, và với Tarantino, quay cảnh 18+ trong thời đại ngày nay càng khó khăn hơn.

Đạo diễn chia sẻ thêm: "Tôi đủ may mắn để viết những câu chuyện có thể kết nối được với nhiều người. May mắn này cho phép tôi làm nghệ thuật mà không bị hạn chế như hầu hết nhà làm phim".

Quentin Tarantino cho rằng cảnh nóng "không cần thiết" trong phim của ông. Ảnh: NBC.

Mặc dù không hào hứng với cảnh nóng, Tarantino được Brad Pitt kể là người "foot fetishism" (tạm dịch: ái vật chân), chỉ những người tôn sùng bàn chân hoặc ngón chân.

"Nhiều đạo diễn cũng tôn sùng bàn chân của diễn viên trong phim của họ. Đây là hướng đi tốt. Trước tôi, chủ nghĩa tôn sùng bàn chân được định nghĩa bởi Luis Buñuel, Alfred Hitchcock hay Sofia Coppola", Tarantino phát biểu trên GQ.

Trong giới điện ảnh, Tarantino là màu sắc hoàn toàn khác biệt. Ông được gọi là "đạo diễn quái kiệt" hay "sát thủ lập dị" bởi các tác phẩm luôn mang đặc tính bạo lực, cốt truyện phi tuyến tính.

Phim của đạo diễn Once Upon a Time … in Hollywood được kết hợp ăn ý các yếu tố như âm nhạc, kỹ xảo của nhiều tác phẩm cũ để tạo ra cái mới cho mình. Đó là sự sao chép có kỹ thuật và tính sáng tạo.

Tuy nhiên, cũng vì góc nhìn khác xa số đông, ông nhiều lần có phát ngôn gây tranh cãi. Vị đạo diễn nổi tiếng từng làm dậy sóng truyền thông khi nói "diễn viên Marvel không phải sao điện ảnh".