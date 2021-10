Quên cách hẹn hò sau thời gian giãn cách xã hội

Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người lo sợ rằng, mình đã quên mất cách hẹn hò.

Điểm chính: FODA xảy ra với cả người độc thân và các đôi đang yêu.

Cảm giác e ngại khi hẹn hò trở lại trong thời điểm này không phải dấu hiệu quá nghiêm trọng cho mối quan hệ của bạn.



FODA là gì?

Fear of dating again (FODA) là thuật ngữ do trang web mai mối eHarmony đặt ra để chỉ cảm giác lo sợ khi phải bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới.

Tuy nhiên, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, Logan Ury, giám đốc khoa học của ứng dụng hẹn hò Hinge và là người điều hành nhóm nghiên cứu hành vi của Google dùng FODA để chỉ sự sợ hãi, lo lắng khi hẹn hò trực tiếp trở lại.

Bạn sẽ cảm thấy e ngại và dè dặt hơn khi gặp gỡ lại đối phương trong thời điểm này.



Vì sao chúng ta lại FODA sau thời gian dài giãn cách?

Cảm thấy không an toàn

Việc đối diện với những thông tin tiêu cực trong thời gian qua cũng làm cho chúng ta cảm thấy bất an khi quay lại trạng thái bình thường mới.

Một số người nhìn nhận việc tiếp xúc gần gũi với đối phương có thể làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Phải ra ngoài và rời khỏi nhà - không gian sinh hoạt quen thuộc cũng là điều khiến bạn không an tâm.

Trong thời gian giãn cách, bạn và đối phương chủ yếu trò chuyện trên các nền tảng mạng xã hội. Khi gặp mặt trực tiếp, chúng ta sẽ có phần hơi lúng túng trong giao tiếp.

Theo Ury, đây là tâm lý chung của nhiều người hậu giãn cách xã hội nên bạn không cần quá lo lắng về điều này.

Quen với "trạng thái một mình"

Giãn cách xã hội kéo dài khiến bạn dần quen với việc một mình. Bạn chủ yếu dành thời gian cho công việc và sở thích cá nhân. Quỹ thời gian cho việc hẹn hò và tình cảm cũng bị thu hẹp dần so với trước đây.

Chính vì thế, việc thay đổi đột ngột thói quen sinh hoạt khiến nhiều người chưa sẵn sàng để hẹn hò trở lại.



Cách khắc phục tình trạng FODA

Dưới đây là một số gợi ý từ The Independent nhằm giải quyết tình trạng FODA sau thời gian giãn cách xã hội.

Hẹn hò online

Logan Ury chia sẻ: "Với những người đang độc thân, hãy thử hẹn hò online trước khi đi đến quyết định gặp mặt."

Tuy bạn đã phải duy trì việc trao đổi trên không gian mạng trong suốt thời gian dài nhưng đây sẽ là cơ hội giúp bạn hiểu rõ hơn về đối phương.

Việc trò chuyện trực tuyến cũng giảm bớt sự lo lắng và hồi hộp của bạn sau một thời gian dài không bắt đầu mối quan hệ nào.

Dành thời gian cho bản thân

Kể cả đang trong một mối quan hệ hay mới bắt đầu tìm hiểu thì bạn cũng là người hiểu rõ nhất về tình trạng của bản thân, chuyên gia tâm lý Rachel DeAlto cho biết.

Để biết bản thân đã sẵn sàng gặp gỡ đối phương sau thời gian dài xa cách hay chưa thì bạn cần học cách lắng nghe chính mình. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạn chưa muốn các cuộc hẹn xảy ra, hãy mạnh dạn từ chối.

TS. Nikki Goldstein, chuyên gia về các mối quan hệ và là tác giả của cuốn sách Single But Dating, chia sẻ: “Hãy đảm bảo rằng bạn dành đủ thời gian để chữa lành và giải quyết những vấn đề tâm lý của bản thân trước khi quay lại hẹn hò."

Trao đổi thẳng thắn

Không thể có buổi hẹn thoải mái hay tuyệt vời nào xảy ra nếu bạn và đối phương chưa sẵn sàng.

Trước khi quyết định gặp nhau ở trạng thái bình thường mới, hai bạn cần trao đổi rõ ràng về những vấn đề mà bản thân và đối phương lo lắng. Từ đó, cả hai sẽ tìm ra được hướng giải quyết phù hợp cho tình trạng này.

Nếu bạn thấy việc ra ngoài bây giờ chưa thật sự an toàn, hãy nói với đối phương và thay thế bằng một buổi hẹn tại nhà. Hai bạn vẫn có thể gặp nhau mà không ai cảm thấy khó chịu.