Queenie Skin mừng sinh nhật 4 tuổi bằng sự kiện hoành tráng

Vừa qua, Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Queenie Skin đã tổ chức thành công sự kiện “Symphony of the seas”, quy tụ hơn 1.100 thành viên.

“Symphony of the seas” là sự kiện chúc mừng Queenie Skin tròn 4 tuổi. Sự kiện đã truyền tải trọn vẹn hành trình 4 năm qua các hoạt động được đầu tư bài bản, chỉn chu. Theo đại diện Queenie Skin, “Symphony of the seas” là một bản giao hưởng nhiều cảm xúc, gửi gắm lời cảm ơn chân thành đến khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành, sát cánh cùng công ty trong thời gian qua.

“Symphony of the seas” là đêm tiệc tri ân các thành viên của Queenie Skin.

Tại sự kiện, 3 ca sĩ Đan Trường, S.T Sơn Thạch và Trung Quang đã mang đến nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, giúp đêm tiệc thêm phần cảm xúc. Mỗi ca sĩ đều để lại ấn tượng mạnh với quan khách nhờ giọng ca nội lực, vũ đạo điêu luyện và sự thân thiện khi giao lưu cùng khán giả.

Đan Trường góp mặt trong đêm tiệc của Queenie Skin.

“Symphony of the seas” quy tụ nhiều gương mặt đại lý xuất sắc của Queenie Skin trong năm 2020. Bên cạnh 6 đại lý chính đã đồng hành từ những ngày đầu tiên, thương hiệu còn chào đón 2 thành viên mới. Với hệ thống đại lý ngày càng lớn mạnh, Queenie Skin kỳ vọng có thể mang nhiều sản phẩm tốt hơn nữa đến người tiêu dùng.

“Tôi rất cảm kích vì Queenie Skin luôn nhận được sự ủng hộ lớn từ các đại lý thành viên trong thời gian qua. Thông qua sự kiện này, tôi muốn tôn vinh những cống hiến của các đại lý dành cho công ty. Đồng thời, tôi muốn khích lệ mọi người cùng cố gắng để nắm bắt cơ hội, lên kế hoạch hướng đến một năm nhiều thành công hơn nữa”, chị Nguyễn Tú Quyên - CEO Queenie Skin chia sẻ.

Chị Nguyễn Tú Quyên - CEO Queenie Skin.

Đêm tiệc còn đánh dấu cột mốc quan trọng của Queenie Skin khi ra mắt sản phẩm kem dưỡng toàn thân mới với nhiều công dụng nổi bật. Với thành phần tự nhiên, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, sản phẩm được kỳ vọng góp phần mang đến doanh số cao cho công ty trong thời gian tới.