Quấy rối tình dục vẫn gây khiếp sợ ở showbiz Hàn

Đã thời gian dài trôi đi kể từ khi phong trào #MeToo bùng nổ tại ngành giải trí Hàn Quốc và vạch trần hàng loạt kẻ tội phạm đội lốt nghệ sĩ. Thế nhưng, suốt thời gian qua và đặc biệt giai đoạn gần đây, vấn nạn cưỡng hiếp, quấy rối tình dục vẫn âm ỷ, gây nhức nhối.

Ngày 1/6, tờ Korea Herald đưa tin một cựu nhân viên của Liên hoan phim quốc tế Busan cáo buộc cựu Giám đốc điều hành BIFF Huh Mun Young lạm dụng tình dục. Người này đã báo cáo vụ việc với Trung tâm Bình đẳng giới trong Điện ảnh Hàn Quốc và nhận được sự tư vấn từ trung tâm này.

Huh Mun Young bị cáo buộc ra lệnh cho nhân viên thực hiện các nhiệm vụ vô lý, không công bằng tại nơi làm việc. Ông Huh cũng sử dụng ngôn ngữ không phù hợp và phân biệt giới tính với nhân viên trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Huh phủ nhận các cáo buộc. “Tôi rất khó kiểm soát cảm xúc của mình lúc này vì tình huống này thật không thể tin được”, ông chia sẻ trong một tin nhắn gửi cho các phóng viên địa phương. Ông cũng đề nghị Ủy ban BIFF chấp nhận đơn từ chức.

“Sẽ mất khoảng thời gian đáng kể để sự thật được hiểu rõ và nếu tôi trở lại vị trí đạo diễn, giám đốc, liên hoan phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là lý do tôi từ chức”, ông nói và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý nếu cần thiết.

Tới tối 2/6, LHP Quốc tế Busan chấp nhận đơn từ chức của Huh Moon Young.

Cùng thời điểm, Wikitree đưa tin cựu thần tượng 25 tuổi (tạm gọi là A) bị kết tội tấn công tình dục một thành viên trong nhóm suốt nhiều năm. Người này thừa nhận tội quấy rối tình dục, nhưng phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp.

Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, A diễn xuất trong một bộ phim chiếu rạp gần đây. Tuy nhiên, danh tính chính xác của cựu thần tượng chưa được tiết lộ.

CEO của nhóm nhạc này chia sẻ với truyền thông: "Ngay khi biết được sự việc, tôi đã tách hai người ra. Chúng tôi cũng cung cấp liệu pháp trị liệu và giáo dục giới tính cho các nghệ sĩ. Chúng tôi đang cố gắng bảo vệ nạn nhân và hủy hợp đồng với thủ phạm, nhưng không thể liên lạc được với anh ta trong nhiều tháng. Về việc xét xử và phát hành phim của anh ta, chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin gì từ thủ phạm hay công ty sản xuất phim".

Cuối tháng 5, DongA Ilbo đưa tin người mẫu thể hình kiêm thí sinh show hẹn hò Yang Ho Seok bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul kết án 10 tháng tù giam vì tội cưỡng hiếp. Yang Ho Seok bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên tại cơ sở giải trí ở Seoul vào tháng 2.

Tình trạng quấy rối tình dục ở ngành giải trí Hàn Quốc đang rất báo động, bởi nó không chỉ diễn ra trực tiếp mà nghiêm trọng cả trên không gian mạng, sóng truyền hình.

Theo Women News, khi một bức ảnh động của Sana - thành viên nhóm TWICE được đăng tải trên trang web dành cho nam giới - cô bị hàng loạt khán giả nam quấy rối với những ngôn từ được cho là không trong sạch.

Jinsol - cựu thành viên nhóm April - từng than phiền về những bài đăng quấy rối trên mạng xã hội. Jinsol hy vọng cộng đồng mạng dừng tạo những tấm ảnh động bằng cách tua chậm video khi ca sĩ mặc đồ ngắn hoặc bó sát. Cựu thành viên nhóm April viết: “Khi tôi tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội, một số bài viết xuất hiện, nhưng tôi rất ghét nó”.

Thành viên Seolhyun của nhóm nhạc AOA cũng chỉ trích hành vi coi thường và quấy rối tình dục đối với các nữ thần tượng. Trong một cuộc phỏng vấn, cô đề cập đến gifs (hình ảnh chuyển động) và cho rằng chúng chỉ liên tục phóng đại các bộ phận trên cơ thể cô. Seolhyun nói: "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu bạn bè của tôi không gặp phải tình trạng này, nhưng họ đã không tránh được điều đó".

Lúc này, người hâm mộ chung tay hành động để bảo vệ thần tượng. 42.000 người từng ký đơn gửi lên Nhà Xanh yêu cầu đóng một trang web chuyên dành cho nam giới. Theo những người ký đơn, trang web này đăng ảnh của người nổi tiếng, viết bình luận về tình dục và đăng ảnh phụ nữ mặc quần tất, ảnh chụp mắt cá chân hay ảnh khỏa thân.

Theo Media Daily, trước tình trạng nghiêm trọng của nạn quấy rối tình dục ở các công ty giải trí, Hàn Quốc đang tích cực thực hiện các bước để nâng cao nhận thức về giới trong tổ chức, quan chức nhà nước. Họ phát động chiến dịch phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và mở rộng đào tạo phòng chống quấy rối, tấn công tình dục cho các quan chức điều hành đến cấp trưởng nhóm.

Gyeonggi-do thậm chí tổ chức khóa giáo dục đặc biệt về phòng chống quấy rối và bạo lực tình dục tại khán phòng của tòa nhà chính quyền tỉnh vào 31/5 với sự tham dự của khoảng 300 quan chức, bao gồm Thống đốc Kim Dong Yeon Kim.

Nói về lý do tình trạng quấy rối tình dục vẫn diễn ra thường xuyên ở ngành giải trí nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, Thống đốc Kim Dong Yeon nhận định: "Văn hóa đang thay đổi với tốc độ rất nhanh chóng và chúng ta rất khó thay đổi chính mình. Những việc chúng ta làm đôi khi vô thức nhưng có thể bị đối phương coi là hành vi quấy rối tình dục và đe dọa nghiêm trọng đến bình đẳng giới. Tôi muốn thay đổi văn hóa của xã hội công vụ, bắt đầu từ quấy rối và bạo lực tình dục. Tôi hy vọng chúng ta có thể nhìn lại bản thân và suy nghĩ về những điều mà chúng ta không ý thức được, đồng thời thức tỉnh khỏi điều đó”.

Ví dụ điển hình của tình huống trên là Mijoo, thành viên của nhóm nhạc thần tượng Lovelyz. Cô từng bị phản đối mạnh mẽ vì đưa ra nhận xét phản cảm. Trong cuộc phỏng vấn với một nam sinh viên, Mijoo đã hỏi về mối quan hệ của anh với bạn gái. Theo Boon News, Mijoo đã đưa ra những nhận xét mang tính suy đoán như: "Mối quan hệ của bạn và người yêu đến mức nào, chắc là đã đi hết cả chặng đường rồi phải không?". Mijoo thậm chí nhìn vào thân dưới khiến nam sinh viên đại học không thoải mái.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định trước đây, những nhận xét, hành động quấy rối tình dục thường xuất phát từ ý thức sai lầm về tình dục của nam giới. Chuẩn mực để đánh giá quấy rối tình dục trước đây cũng khác nhau do nam và nữ có nhận thức khác nhau.

“Nhưng bây giờ chúng ta phải nhìn vấn đề từ góc độ của nạn nhân và thủ phạm chứ không còn là vấn đề của nam và nữ nữa. Đã đến lúc bất cứ ai cũng cần cẩn trọng trước những nhận xét, hành động về giới tính đối với người khác giới và cùng giới”, tờ Boon News viết.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.