Quang Thảo đạt giải nam diễn viên truyền hình xuất sắc năm 2020

Mới đây, Hội Điện ảnh TP.HCM đã trao giải "Nam diễn viên truyền hình xuất sắc 2020" cho Quang Thảo với vai Minh Nghĩa trong “Giọt máu vô hình”.

Bộ phim “Giọt máu vô hình” dài 30 tập, do NSƯT Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn, phát sóng trên SCTV14 và nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Mới đây, đoàn làm phim cũng như nam chính Quang Thảo rất vui mừng khi anh nhận giải “Nam diễn viên phim truyện truyền hình xuất sắc năm 2020” cho vai Minh Nghĩa trong phim này.

Quang Thảo là gương mặt quen thuộc qua nhiều bộ phim truyền hình và kịch nói.

Nam diễn viên cho biết Minh Nghĩa là vai rất đặc biệt với anh. Đó là một giáo sư - bác sĩ 46 tuổi mắc chứng đa nhân cách. Bên trong, ông ta có những suy nghĩ và hành động biến thái, nhưng bên ngoài vẫn là một trí thức được ngưỡng mộ.

Đây là vai diễn trung tâm của bộ phim. Quang Thảo phải thể hiện hai tính cách trong một con người. Đạo mạo khi ra đường, nhưng giống một quái vật khi về nhà. Mới 46 tuổi, tóc ông ta đã bạc trắng vì mất ngủ, và kết cục phải vào tù do những lỗi lầm liên tiếp.

Quang Thảo vào vai bác sĩ Minh Nghĩa trong “Giọt máu vô hình”.

Quang Thảo chia sẻ: “Trong phim, đạo diễn Nhâm Minh Hiền đề nghị tôi để tóc bạc thật chứ không nhuộm trắng. Vì vai này quá hay nên tôi chấp nhận hy sinh. Suốt 3 tháng liền, tôi để mái tóc bạc trắng thật của mình để quay phim. Cũng vì mái tóc này nên tôi bị cắt vai trong một bộ phim sitcom và một số phim truyền hình khác.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền nhận xét: “Quang Thảo làm việc rất nghiêm túc. Anh chịu khó nghiên cứu kịch bản, vai diễn và đầu tư cho nhân vật, luôn trăn trở và bàn bạc cùng ê-kip để sáng tạo cho nhân vật. Thành công của Quang Thảo đến từ quá trình lao động nghiêm túc và sáng tạo, từ sự đầu tư hết mức cho nhân vật”.

Đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền chỉ đạo diễn xuất cho Quang Thảo.

Với giải thường vừa nhận được, nam diễn viên hồ hởi: "May mắn là bộ phim được khán giả đón nhận, bản thân tôi cũng được nhận giải 'Nam diễn viên phim truyện truyền hình xuất sắc năm 2020' do Hội Điện ảnh TP.HCM trao tặng. Do đó, tôi cảm thấy sự hy sinh của mình thật sự xứng đáng. Đây là thành quả cho gần 20 năm phấn đấu không ngừng trong nghề của tôi, là động lực lớn để tôi gắn bó với nghề diễn”.

Nam diễn viên tự hào khi nhận được giải thưởng của Hội Điện ảnh TP.HCM.

Chia sẻ kế hoạch năm nay, nam diễn viên cho biết sẽ thực hiện một vở nhạc kịch tại Nhà hát Bến Thành với vai trò biên kịch và đạo diễn. Ngoài ra, anh cũng đang viết một serie kịch bản phim ngắn, mang thông điệp tốt đẹp và hướng đến cuộc sống của các bạn trẻ hiện nay.