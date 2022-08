Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng gỡ clip cúng dường nhận tiền phản cảm

Đại úy công an bị xe tông đã hy sinh

0

Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), đại úy công an bị xe tông khi bảo vệ hiện trường vụ tai nạn ở TP Tân An (Long An), đã không qua khỏi.