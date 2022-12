Quảng Ninh tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2023

Quảng Ninh tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Riêng Móng Cái và Hạ Long đang trình Thủ Tướng xin bắn phóa hoa tầm cao .

Ngày 21/12, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh có văn bản số 6260/UBND-VX1 đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao về việc tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp trên địa bàn toàn tỉnh vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo danh sách này có TP Uông Bí và Cẩm Phả bắn pháo hoa 2 điểm; các địa phương còn lại gồm Đầm Hà, Quảng Yên, Đông Triều, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ và Hải Hà đăng ký 1 điểm bắn.

Theo đại diện tỉnh Quảng Ninh, đối với Hạ Long và Móng Cái, mỗi địa phương đề xuất tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, UBND tỉnh đã có văn bản số 6258/UBND-VX1 ngày 21/12/2022 đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép. Vì vậy, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa nổ tại địa phương theo quy định và đảm bảo tuyệt đối an toàn; kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nổ huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, do các huyện, thị xã, thành phố huy động để thực hiện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện bắn pháo hoa nổ theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn.