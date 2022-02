Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách trong năm nay

Hơn 240 sự kiện được Quảng Ninh xây dựng, tổ chức với mục tiêu kích cầu, phục hồi du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì họp trực tuyến triển khai biện pháp mở cửa, phục hồi và thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến các địa điểm tham quan, danh lam, thắng cảnh của tỉnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Ninh đạt được tỷ lệ phủ vaccine ngừa Covid-19 cao và sự chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soat hiệu quả dịch bệnh. Theo kế hoạch, năm nay, Quảng Ninh xác định phục hồi du lịch nhanh, bền vững và quyết tâm đón ít nhất 9,53 triệu lượt khách, trong đó có 1,5 lượt triệu khách quốc tế.

Trên 240 sự kiện kích cầu du lịch

Để thực hiện được mục tiêu trên, Quảng Ninh xây dựng chương trình mở cửa, phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch bằng các hoạt động, sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an toàn cho mọi điểm đến của khách du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (đứng giữa) tặng hoa cho du khách từ TP.HCM tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Quốc Nam.

Cụ thể, trong năm 2022, Quảng Ninh dự kiến có trên 240 sự kiện kích cầu du lịch quy mô được tổ chức rộng khắp, gắn với các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao lớn như Carnaval Hạ Long, đăng cai SEA Games 31 tại Quảng Ninh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh để đạt mục tiêu đón từ 9,53 triệu đến 10 triệu lượt khách trong năm nay, cần phân bổ cụ thể chỉ tiêu khách cho từng giai đoạn phù hợp với thực tiễn, trong đó, quý I đón 3-3,5 triệu lượt; quý II đón 2-2,5 triệu lượt; quý III đón 3 triệu lượt; quý IV đón 2 triệu lượt. Ngay trong tháng 2-3, tỉnh sẽ làm việc với các tập đoàn, công ty lữ hành lớn, các thị trường trọng điểm khách nội địa như Hà Nội, TP.HCM…

Ngoài ra, ngành du lịch tiếp tục truyền thông rộng rãi, toàn diện trên đa kênh, đa nền tảng, hạ tầng, hoạt động xúc tiến bài bản theo hướng trọng tâm, trọng điểm cả ở trong nước và quốc tế; chủ động làm việc với các thị trường khách quốc tế tiềm năng, sẵn sàng điều kiện đón khách từ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, các quốc gia thành viên của Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF)...

Quảng Ninh quyết tâm phục hồi, thu hút mạnh mẽ khách du lịch trên tinh thần các sản phẩm du lịch không dàn trải, đảm bảo đặc sắc, ấn tượng, tạo được thương hiệu riêng như Carnaval, Festival áo dài, ẩm thực, Phố đêm du thuyền…

Đồng thời, các biện pháp phòng chống dịch tiếp tục phải được ưu tiên trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, tiếp tục quan tâm mở thêm đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đào tạo lại đội ngũ nhân lực du lịch để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Móng Cái, cho biết để thực hiện mục tiêu chung của tỉnh, thành phố Móng Cái ban hành kế hoạch phát triển du lịch Móng Cái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

Thành phố Móng Cái đề ra kế hoạch đón hơn 600.000 lượt khách đến tham quan các điểm du lịch và tham gia các sự kiện, hoạt động kích cầu thu hút khách du lịch trong năm nay.

Quảng Ninh xây dựng bộ tiêu đánh giá cơ sở an toàn phòng chống dịch Covid-19 để đón khách tham quan, du lịch. Ảnh: Quốc Nam.

Móng Cái tập trung xây dựng quy định trong giao tiếp, ứng xử, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, tham quan, mua sắm, lưu trú… đối với các cơ sở kinh doanh du lịch trên tiêu chí gắn liền với Bộ quy tắc ứng xử Quảng Ninh của tỉnh ban hành và quy tắc Người Móng Cái thân thiện do thành phố ban hành.

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến du lịch đảm bảo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và gắn liền với công tác phòng chống dịch Covid-19, điểm du lịch an toàn, trải nghiệm du lịch an toàn…

Theo bà Oanh, thành phố đang nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới dành cho du khách như Tuyến phố ven sông Ka Long, vườn sinh thái trang trại Nhân Đào, vườn sinh thái Hồng Vận, du lịch cộng đồng xã Hải Sơn… tập trung truyền thông, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch gắn liền với văn hóa các dân tộc khu vực biên giới, khai thác hiệu quả du lịch tham quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu, trải các cột mốc 1369 (Cửa khẩu Móng Cái), 1367-1368 (Ka Long), 1378 (Trà Cổ), 1347 (Hải Sơn)…

Đón hơn 300.000 lượt khách tham quan

Trao đổi với Zing, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngành du lịch của tỉnh đón nhận nhiều tín hiệu khả quan khi lượng khách đến tham quan các điểm du lịch tâm linh trên toàn tỉnh ở mức cao. Các địa điểm du lịch đón trên 300.000 lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh, du xuân dịp đầu năm.

Ông Thủy cho rằng du lịch Quảng Ninh đang có dấu hiệu phục hồi tích cực sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngành du lịch và các đơn vị lữ hành, lưu trú... đang tích cực xây dựng các chương trình chuẩn bị đón khách, trong đó tập trung vào chất lượng dịch vụ, đảm bảo công tác phòng chống dịch, xây dựng những tour du lịch trải nghiệm mới, an toàn dành cho du khách.

Ngay tháng một, Quảng Ninh cùng các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội đã tổ chức đối thoại và thống nhất ký biên bản hợp tác, kết nối chương trình du lịch an toàn. Mục tiêu chung của biên bản hợp tác là phát triển du lịch chung; hợp tác trong các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch; hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng các cấp phục vụ ngành du lịch của các tỉnh; tổ chức thực hiện các đoàn xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư... trong và ngoài nước cho các cơ quan ban ngành của các tỉnh.

Sự liên kết và hình thành hành lang du lịch an toàn giữa 3 tỉnh thành sẽ tiếp nối hiệu ứng liên kết vùng, tạo thành vùng du lịch trọng điểm an toàn tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, góp phần thúc đẩy khôi phục, phát triển du lịch toàn khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, trong xu thế chung về việc liên kết để tạo ra những giá trị mới cho ngành du lịch, sự gắn kết, hợp tác toàn diện giữa các địa phương tạo nên sức mạnh chung, thúc đẩy thị trường du lịch sớm sôi động trở lại.

Du lịch Quảng Ninh đang có dấu hiệu phục hồi sau hơn 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Quốc Nam.

Người đứng đầu Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin ngay trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, địa phương đã đón 2 đoàn khách đến từ TP.HCM bằng đường hàng không và đường bộ. Cụ thể, ngày mùng một Tết đã có 122 hành khách đến Quảng Ninh bằng đường hàng không, trong đó có nhiều du khách từ TP.HCM ra "xông đất" Vân Đồn.

Tiếp đến, ngày mùng 3 Tết, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón đoàn khách lữ hành nghỉ dưỡng đầu tiên đến với Hạ Long. Đoàn khách gồm 60 người đến từ TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh Tây Nam Bộ.

Theo Giám đốc Sở Du lịch, đây là đoàn khách đầu tiên được tiếp đón trên cơ sở hợp tác giữa Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình. Họ đi theo chương trình du lịch an toàn đã được các bên thống nhất xây dựng và tổ chức thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Trực, Giám đốc Vietravel chi nhánh Quảng Ninh, cho biết riêng Sài Gòn có 15 đoàn tham quan các địa điểm của Quảng Ninh trong dịp Tết Nguyên đán, du khách tham quan các địa điểm như vịnh Hạ Long, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử….

Theo bà Trực, du khách đi du lịch quan tâm nhất đến công tác an toàn, phòng chống dịch. Các công ty trước khi đón du khách phải đảm bảo quy tắc 5K của Bộ Y tế, các doanh nghiệp phục vụ như vận tải, nhà hàng, cơ sở lưu trú phải cam kết đảm bảo công tác phòng chống dịch cho du khách sử dụng dịch vụ.

“Chúng tôi vừa ký văn bản kết hợp du lịch giữa Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội và TP.HCM. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch và kịch bản để góp phần cùng Quảng Ninh thực hiện mục tiêu đón 10 triệu lượt du khách”, bà Trực chia sẻ.

Người dân và du khách xếp hàng vào làm lễ trước cửa chùa Long Tiên (TP Hạ Long) trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Quốc Nam.

Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lượng khách đến Quảng Ninh trong năm 2022 này đã có cải thiện, dấu hiệu phục hồi so với năm 2021, khi dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Du khách năm nay đi du lịch phần lớn theo xu hướng tại chỗ, chủ yếu là khách nội tỉnh hoặc các tỉnh lân cận, thường đi theo nhóm nhỏ và gia đình, tự đặt dịch vụ, ít thông qua các công ty lữ hành.

Đây cũng sẽ là xu hướng du lịch trong thời gian tới, khi mà các hoạt động tập trung đông người còn bị hạn chế để kiểm soát tốt dịch bệnh...

Tính đến ngày 8/2, thành phố Uông Bí đón trên 200.000 lượt khách du lịch, trong đó riêng Khu di tích danh thắng Yên Tử đón gần 67.000 lượt, chùa Ba Vàng có 90.000 lượt khách. Các địa phương khác cũng ghi nhận lượng khách cao như Vân Đồn với trên 50.000 lượt khách, đền Cửa Ông (Cẩm Phả) đón trên 55.000 lượt khách.

Từ 1/1 đến 30/6, Quảng Ninh giảm 50% giá vé tham quan du lịch tại các điểm tham quan lớn của tỉnh như Khu danh thắng Yên Tử, vịnh Hạ Long, Bảo tàng và Thư viện tỉnh. Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 3 ngừa Covid-19 toàn dân và phấn đấu hoàn thành ngay trong quý I.