Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa sắp đón khách quốc tế

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh giao các bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn, hiệu quả.

Ngày 2/11, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp đã ký văn bản về việc hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam.

Xét đề nghị của UBND các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Kiên Giang và TP Đà Nẵng trước đó, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời giao các Bộ VHTTDL, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh nêu trên và các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Từ ngày 15/11, Hội An sẽ mở cửa đón du khách trở lại với nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Đức.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết từ ngày 15/11, TP Hội An chính thức mở lại các hoạt động hướng dẫn tham quan để phục vụ nhân dân và du khách.

Chủ tịch TP Hội An cho hay địa phương đã lên kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn du lịch trong tình hình mới, thực hiện đúng các yêu cầu của "Bộ tiêu chí an toàn du lịch", hướng tới mục tiêu Hội An du lịch xanh, tổ chức các chương trình tham quan khép kín dành cho du khách quốc tế đáp ứng đủ các yêu cầu về nhập cảnh và cách ly y tế...

TP Hội An sẽ giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện, lễ hội hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách; các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, điểm tham quan...

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết địa phương đang mở dần các hoạt động du lịch, trước tiên chú trọng thị trường nội địa và sẽ tổ chức các chương trình kích hoạt du lịch, tranh thủ nguồn khách quốc tế.

"Địa phương đang triển khai tiêm vaccine toàn dân để tiến tới đón khách du lịch tại các khu, điểm du lịch, lực lượng tham gia ngành du lịch và người dân gần như đạt 100% lượt tiêm vaccine. Từ nay đến cuối năm, Hội An tập trung cho 3 sự kiện chính trong dịp Giáng sinh đến Tết Dương lịch gồm lễ hội đèn lồng, ẩm thực đường phố và dạ hội chào năm mới", ông Lanh nói.