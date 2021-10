Quảng Ngãi mưa lớn kỷ lục, 3 ngư dân bị cuốn trôi ra biển

Mưa lũ ở Quảng Ngãi làm ngập hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, hàng nghìn nhà dân ngập sâu và khiến 3 ngư dân bị cuốn trôi ra biển, mất tích.

Sáng 24/10, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến lũ trên các sông Trà Bồng, Sông Vệ, Trà Câu vượt mức báo động 3. Lũ dâng cao gây ngập hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện, chia cắt nhiều nơi.

Mưa lớn cũng khiến hàng nghìn nhà dân ở TP Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và các huyện: Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn ngập sâu từ 0,5 m đến 1m.

Trao đổi với Zing, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết khoảng 4h20 ngày 24/10, người dân thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh phát hiện ba ngư dân bị nước lũ cuốn trôi ra biển và mất tích.

Ba nạn nhân gồm Nguyễn Tấn Nô, Bùi Đức Sự (đều 15 tuổi) và Nguyễn Thái (26 tuổi, ngụ xã Bình Chánh) - người nhà của chủ tàu cá Bùi Đức Thành.

"Ba người này chèo ghe thúng kiểm tra tàu neo đậu ở khu vực cửa biển Sa Cần và bị lũ cuốn trôi. Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với địa phương cùng người dân tìm kiếm", ông Hiền nói.

Lực lượng cứu hộ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) tham gia sơ tán người dân vùng lũ. Ảnh: Minh Hoàng.

Tối 23/10, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã sơ tán 965 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu vùng trũng thấp đến nơi an toàn tránh lũ. Thị xã Đức Phổ di dời hơn 50 hộ dân với trên 150 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm ở các phường Phổ Văn, Phổ Ninh đến khu vực an toàn. Còn huyện vùng cao Trà Bồng đã sơ tán 21 hộ dân với gần 100 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở núi.

Mưa lớn tại địa phương gây sạt lở nhiều tuyến đường các huyện miền núi Quảng Ngãi. Tại xã Hương Trà, huyện vùng cao Trà Bồng, sạt lở xảy ra nghiêm trọng ở tuyến đường đèo Eo Chim đi Trà Nham với chiều dài hàng trăm mét. Hiện, tuyến đường bị đứt gãy, mặt đường không thể đi lại được. Khoảng 490 hộ dân với hơn 2.200 nhân khẩu của 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà) đang bị cô lập hoàn toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ 1h sáng ngày 23/10 đến 1h ngày 24/10, địa phương đã có mưa đặc biệt lớn với lượng phổ biến từ 300 đến 600 mm, riêng thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn) lên đến hơn 656 mm. Mưa như trút nước vượt kỷ lục trong vòng 12 năm qua, gây ra lũ lớn ở địa phương này.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông duy trì sau yếu dần nên từ ngày 24 đến 25/10, khu vực Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 250 mm.