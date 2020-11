Quảng Ngãi mất khả năng cân đối ngân sách năm 2020

Mất khả năng cân đối thu chi năm 2020, Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính tạm cấp 2.667 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký văn bản gửi Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí để đảm bảo các nhiệm vụ chi của địa phương năm 2020.

Năm 2019, ngân sách tỉnh này hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao là 2.424 tỷ đồng . Năm 2020, thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.211 tỷ đồng , bằng 91,6% dự toán Trung ương giao; thu cân đối năm 2020, phần ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 9.119 tỷ đồng , bằng 77% dự toán Trung ương giao.

Cầu Cổ Lũy 2.200 tỷ đồng bắc ngang dòng sông Trà Khúc, TP Quảng Ngãi vừa được thông xe kỹ thuật. Ảnh: M.Hoàng.

Dự kiến trong năm 2020, Quảng Ngãi mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán Trung ương giao là 2.720 tỷ đồng , mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (không bao gồm thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và thu tiền bảo vệ đất trồng lúa) là 3.334 tỷ đồng .

Do hụt thu cân đối ngân sách lớn trong 2 năm liên tiếp nên địa phương này không còn khả năng cân đối thu chi năm 2020.

Để tạo điều kiện cho Quảng Ngãi đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi trong cân đối của địa phương năm 2020, nhất là chi cho con người, an sinh xã hội, địa phương này đề nghị Bộ Tài chính xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỷ đồng . Trong đó, nguồn kinh phí sẽ được thực hiện các chế dộ chính sách do Trung ương ban hành.

Sau khi kết thúc niên độ 2020, Quảng Ngãi sẽ xác định cụ thể số hụt thu và báo cáo theo quy định.