Quảng Ngãi đình chỉ hàng loạt quán karaoke vi phạm phòng cháy

Từ ngày 15/10 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra hơn 3.600 cơ sở, dịch vụ và xử phạt hành chính 13 cơ sở với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, là một trong những địa bàn có nhiều cơ sở dịch vụ karaoke nhất ở thành phố Quảng Ngãi, với hơn 20 điểm kinh doanh karaoke.

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh karaoke có trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, nhưng việc bảo quản, bảo dưỡng không đúng quy định. Do đó, khi có cháy sẽ hoạt động kém hiệu quả.

Hầu hết chủ cơ sở kinh doanh karaoke này chưa xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ nên khi xảy ra sự cố thì xử lý lúng túng, chưa kịp thời.

Trung úy Trần Đại Nghĩa, Công an phường Nghĩa Lộ, cho biết: “Qua đợt kiểm tra, hầu như các cơ sở tương đối chấp hành tốt các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy. Nhưng có một số điểm nhiều cơ sở chưa thực hiện được, đó là công tác thực tập phương án chữa cháy. Các cơ sở này hầu như chỉ trang bị bình chữa cháy, phương án chữa cháy nhưng việc thực tập phương án chữa cháy thì hầu như chưa thực tập”.

Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke.

Từ ngày 15/10 đến ngày 3/11/2022, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra hơn 3.600 cơ sở, dịch vụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 13 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 70 triệu đồng; ra quyết định tạm đình chỉ 11 cơ sở trong vòng 30 ngày để khắc phục; đình chỉ một trường hợp là hoạt động khu vực karaoke và massage tại tầng 2 của khách sạn Ninh Thọ ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi.

Trường hợp này là chủ cơ sở đưa cơ sở vào hoạt động khi chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy. Trước đó, cơ sở này đã bị xử phạt hành chính 23 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục những sai phạm nhưng không thực hiện.

Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phương tiện chữa cháy.

Trung tá Trần Anh Quân, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Các nội dung cơ sở vi phạm chính để bị tạm đình chỉ và đình chỉ chủ yếu là cơ sở chưa thẩm duyệt thiết kế đã đưa công trình vào sử dụng hoặc là đã thẩm duyệt nhưng chưa tổ chức nghiệm thu nhưng đưa vào sử dụng. Qua hành vi này, đa phần vi phạm Điều 17 của Nghị định 136 thì không đảm bảo yêu cầu cho con người cũng như các điều kiện phục vụ sản xuất kinh doanh. Do đó các cơ sở này buộc phải đình chỉ”.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm đình chỉ 11 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có gần 11.000 cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy, chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị cùng với Công an các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy; kiên quyết xử lý, đình chỉ những cơ sở, dịch vụ không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

“Chúng tôi đang tập trung lực lượng phân nhiều tổ tiến hành kiểm tra toàn diện và liên tục các ngày trong tuần kể cả thứ 7, chủ nhật. Lần này, việc kiểm tra xử lý kiên quyết, quyết liệt. Nói chung tất cả những cơ sở nào vi phạm đều lập biên bản xử lý, kiến nghị khắc phục, những cơ sở nào vi phạm chưa đến mức tạm đình chỉ thì kiến nghị họ khắc phục trong thời gian nhất định. Sau đó chúng tôi kiểm tra lại, nếu đảm bảo công tác phòng cháy thì cho hoạt động trở lại”, thượng tá Nguyễn Văn Hùng cho hay.