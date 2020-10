Theo bà Tòng Thị Phóng, thời gian tới Quảng Ngãi cần giải đáp nhiều câu hỏi để phát triển toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung.

Ngày 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, tham dự, chỉ đạo khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho 54.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quảng Ngãi.

Thay mặt Bộ Chính trị, bà Phóng biểu dương những thành tựu, tinh thần vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XX. Ảnh: Minh Hoàng.

Bà chia sẻ Quảng Ngãi là vùng đất giao thoa của ba nền văn hóa lớn: Sa Huỳnh, Chămpa, Đại Việt. Đây là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, nơi đã sản sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước, chiến sĩ cộng sản ưu tú làm rạng danh quê hương núi Ấn, sông Trà.

Hàng loạt "nút thắt" cần được tháo gỡ

5 năm qua, kinh tế Quảng Ngãi tăng trưởng hơn 4,8%/năm; quy mô tổng sản phẩm gấp 1,36 lần so với năm 2015. Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, giải quyết được nhiều việc làm cho lao động. Nông nghiệp phát triển toàn diện, tăng trưởng cao hơn mức bình quân cả nước. Du lịch phát triển khởi sắc, nhất là du lịch biển, đảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 1,82%/năm.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, bà Tòng Thị Phóng yêu cầu Quảng Ngãi cần giải đáp các câu hỏi: Vì sao kinh tế - xã hội của tỉnh còn thấp so với mức trung bình cả nước. Vì sao phát triển kinh tế chưa đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội. Vì sao còn để việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, quản lý sử dụng ngân sách, việc điều động cán bộ, bổ nhiệm cán bộ… còn có sai phạm, khuyết điểm, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân... Đó là những vấn đề rất lớn mà Đại hội lần này phải bàn kỹ lưỡng để tìm lời giải đáp.

Thời gian tới, Đảng bộ Quảng Ngãi cần nỗ lực lớn để phát triển bền vững và toàn diện hơn, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung. Để đạt được điều này, Quảng Ngãi cần ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành...

Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế biển đảo để phát triển du lịch. Ảnh: Minh Hoàng.

Tỉnh phải rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đảm chất lượng, đúng quy định pháp luật. Mở rộng liên kết với các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên để phát huy lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Bên cạnh đó là ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, trước nhất là các dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, công nghệ thông tin có tác động lan tỏa, hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Tận dụng tiềm năng, thế mạnh biển đảo

Theo bà Tòng Thị Phóng, thời gian tới, Quảng Ngãi cần tập trung quảng bá hình ảnh, tận dụng lợi thế biển đảo để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Quảng Ngãi có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh. Do vậy, địa phương cần thường xuyên củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; động viên ngư dân kiên trì bám biển, phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Minh Hoàng.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng thời gian tới Quảng Ngãi sẽ sớm trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh từ nay đến năm 2025, Quảng Ngãi phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

"Trách nhiệm trước dân không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đã đạt được của hôm qua, hôm nay. Ngược lại, chúng ta phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, phát triển Quảng Ngãi với cấp độ và tốc độ cao hơn", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói.

Bà Vân nhấn mạnh, Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới, sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai gần. Đó chính là khát khao cháy bỏng và sự cam kết đầy trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh hôm nay và với các thế hệ con cháu mai sau.