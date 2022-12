Quảng Nam sạt lở, Hội An ngập sâu sau mưa lớn

Mưa lớn nhiều ngày khiến phố cổ Hội An (Quảng Nam) ngập sâu hơn 1 m. Địa phương này phải dừng hàng loạt sự kiện dịp cuối năm. Trong khi đó, nhiều nơi ở Quảng Nam cũng bị sạt lở.

Phố cổ Hội An ngập sâu do mưa lớn trong nhiều ngày. Ảnh: T.Đ.

Mưa lớn kéo dài tại Quảng Nam từ ngày 3/12 đến nay cùng với việc nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến phố tại Hội An ngập sâu trong lũ.

Theo ghi nhận, các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Trần Phú… nước lũ tràn vào gây ngập hơn 1 m. Tại đây, người dân phải dùng ghe di chuyển.

Theo người dân địa phương, việc phố cổ ngập trong tháng 12 rất ít khi xảy ra. Chính quyền TP Hội An hoãn tổ chức một số sự kiện diễn ra trong những ngày sắp tới như giải việt dã “Vì Di sản văn hóa thế giới Hội An” dự kiến diễn ra sáng 4/12 tại Quảng trường Sông Hoài; Lễ kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 7/12 tại Vườn tượng An Hội.

Nhiều tuyến phố tại Hội An ngập sâu hơn 1 m, người dân phải dùng ghe di chuyển. Ảnh: T.Đ.

Việc mưa lớn tại Quảng Nam trong 2 ngày qua khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn (Quảng Nam) cho biết nước lũ dâng cao đã ngập sâu khoảng 1,5 m trên tuyến QL14H đoạn qua địa bàn xã Phước Ninh. Tuyến ĐT611 đoạn qua xã Quế Trung bị ngập sâu gần 1 m.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km1369 cũng bị sạt lở mái kè gia cố đá hộc xây taluy âm nền đường sát chân hộ lan mềm với chiều dài 20 m, sâu 6 m.

Trong khi đó, tại Km62 và Km63, Km65 trên tuyến đường Trường Sơn Đông bị sạt lở đất đá taluy dương, gây tắc giao thông hoàn toàn lúc 6h30 ngày 3/12. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đơn vị quản lý tuyến đã hốt dọn thông xe một vệt.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cho hay trong ngày 3/12, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đơn vị cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét các sông, suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, các xã vùng núi huyện Núi Thành.