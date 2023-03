Quảng Nam nghiêm cấm khai thác cát cầm chừng để tăng giá

Ngày 15/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã họp với các ngành, đơn vị liên quan về tình hình khai thác, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông, đất san lấp, đá xây dựng) trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh thời gian qua việc khai thác, kinh doanh các loại khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (trong đó có đất, đá, cát sỏi) còn một số tồn tại, bất cập. Một số doanh nghiệp còn khai thác ngoài diện tích giấy phép được cấp, có đơn vị khai thác không đạt hoặc vượt công suất giấy phép, khai thác xong chậm hoặc không thực hiện việc hoàn thổ.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh khoáng sản như, bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn nhưng ghi giá trị thấp hơn giá trị thực tế thanh toán, không niêm yết công khai giá bán khoáng sản tại mỏ hoặc có nhưng bán hàng không đúng với giá niêm yết. Đáng lưu ý, có doanh nghiệp còn có biểu hiện hành vi găm hàng, thao túng giá.

Việc vận hành và truyền dữ liệu kết nối từ các trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực mỏ và theo dõi, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản qua hệ thống camera lắp đặt tại mỏ chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức.

Ông Quang cho hay hiện nay tỉnh Quảng Nam có nhiều công trình, dự án đầu tư trọng điểm đang triển khai, tình hình vật liệu đất, cát sỏi phục vụ thi công các công trình đang khan hiếm; nhiều nơi nguồn cung vật liệu không đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án và quyền lợi của người tiêu dùng.

Vì vậy, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phải ưu tiên cung ứng vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phục hồi môi trường theo quy định.

"UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phê duyệt 41 danh mục các dự án đầu tư khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, một số địa phương đã hoàn thành việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản như huyện Phước Sơn, Nam Giang; các địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện", ông Quang cho hay.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu trong thời gian đến các ngành và các đơn vị, nhất là đối với các đơn vị khai thác khoáng sản phải khẩn trương tổ chức khai thác khoáng sản đảm bảo công suất theo giấy phép được cấp; nghiêm cấm việc khai thác cầm chừng, gây khan hiếm vật liệu để tăng giá bán...

