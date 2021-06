Quảng Nam đánh sập 75 hầm vàng

500 cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia kế hoạch đánh sập hầm khai thác vàng trong lâm phận vườn quốc gia Sông Thanh, thuộc xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Ngày 10/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quảng Bửu cho biết địa phương đã thống nhất triển khai kế hoạch đánh sập các hầm vàng trái phép trong lâm phận Vườn quốc gia (VQG) Sông Thanh thuộc xã Đắc Pring (huyện Nam Giang). Theo kế hoạch, ngày 19/6 lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam sẽ bắt đầu đánh sập các hầm vàng tại Thạnh Mỹ 2, Thạnh Mỹ 1 và khe Tà Vạt, thời gian kéo dài đến 26/6.

Nhiều tháng nay, lực lượng bộ đội, công an được tăng cường cùng với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh để tuần tra, chốt chặn đẩy đuổi các đối tượng ẩn nấp tại các bãi vàng trái phép.

Ông Đinh Văn Hồng, Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh cho hay hiện đã kiểm soát chặt 75 hầm vàng tại các bãi vàng Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 và khe Tà Vạt. Có 2 tổ chốt chặn được thành lập tại khe Tà Vạt làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các bãi vàng. Ban quản lý cũng đang dựng nhiều lán trại cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi vàng trên. Mỗi địa điểm sẽ có lán trại chỉ huy công tác đánh sập các hầm vàng.

Theo kế hoạch, ngày 19/6 sẽ bắt đầu đánh sập các hầm vàng tại Thạnh Mỹ 2, sau đó sẽ đánh các hầm vàng Thạnh Mỹ 1 và khe Tà Vạt kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Bãi Thạnh Mỹ 1 số lượng hầm lớn nên khả năng sẽ tập trung lượng lớn thuốc nổ.

Trước khi đánh, các đơn sẽ tuần tra, kiểm tra, sau đó niêm phong từng miệng hầm. Đồng thời chốt chặn bảo vệ hiện trường không cho các đối tượng quay lại. Trong đợt đánh sập các hầm vàng sẽ có gần 500 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng tham gia.

Quảng Nam lên kế hoạch đánh sập các hầm vàng trái phép ở VQG Sông Thanh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam, cho biết khu vực các hầm vàng trái phép nằm ở sâu trong lâm phận VQG Sông Thanh. Địa hình hiểm trở sẽ ảnh hưởng đến công tác vận chuyển thiết bị, vật liệu nổ phục vụ đánh sập các hầm vàng.

Để đánh sập 75 hầm vàng tại bãi Thạnh Mỹ 1, Thanh Mỹ 2 và khe Tà Vạt cần 6 tấn thuốc nổ. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập kế hoạch cụ thể, tập kết thiết bị, vật liệu nổ vào khu vực các bãi vàng trước ngày 15/6, đồng thời phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh bố trí lượng thuốc nổ phù hợp đặt tại các hầm vàng. Sau đó, sẽ dẫn dây điện cho kích nổ đồng loạt nhiều hầm vàng và đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Bịt miệng hầm, ngăn vàng tặc quay trở lại

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin đơn vị huy động 100 cán bộ chiến sĩ tham gia đợt truy quét này. Trước đó, công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tiến hành truy quét đẩy đuổi, đồng thời tăng cường hoạt động truy quét bí mật với nhiều người ẩn nấp các địa điểm khác. Sau khi đánh sập các hầm vàng, các lực lượng sẽ phối hợp chốt chặn 15-20 ngày, công an tỉnh sẽ cử 6 tổ chốt chặn lâu dài, giữ không cho các đối tượng quay lại thực hiện làm vàng trái phép.

Ông Hồ Quang Bửu nhận định việc đánh từng hầm rất nguy hiểm do đó ngành chức năng cần khảo sát lượng thuốc nổ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

“Công tác chuẩn phải rất chu đáo, chú trọng đến công tác hậu cần, đảm bảo lương thực triển khai chốt chặn dài ngày, không cho các đối tượng quay lại làm vàng. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã phân công, không được xảy ra sự cố trong lúc đánh mìn tại các hầm vàng”, ông Bửu nhấn mạnh.