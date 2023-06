Quang Hải: Cường độ tập ở tuyển Việt Nam cao hơn ở Pau 

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết việc không được thi đấu nhiều ở CLB Pau không phải vấn đề quá lớn với anh khi về hội quân tuyển Việt Nam.

Quang Hải nhận xét HLV Troussier là người tỉ mỉ trong công việc. Ảnh: Bảo Ngọc.

“Khi không được thi đấu nhiều thì cầu thủ sẽ gặp vấn đề về cảm giác bóng và thể lực. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề quá lớn. Một năm ở Pau giúp tôi học hỏi được rất nhiều. Bản thân tôi cũng trưởng thành hơn. Tôi không thể nào đứng đây để nói cụ thể mà sẽ cố gắng thể hiện trên sân. Tôi sẽ nỗ lực để có một vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam”, Nguyễn Quang Hải trả lời truyền thông ở buổi tập chiều 12/6.



Quang Hải tiếp tục: “Tôi nghĩ khó có thể đánh giá về bản thân thời điểm hiện tại so với một năm trước. Sự đánh giá rõ rệt nhất là tôi đã thêm một tuổi. Về việc được gọi tập trung, tôi tự hào, mỗi đợt tập trung tôi đều có động lực to lớn”.

Quang Hải là một trong ba cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của tuyển Việt Nam trong năm nay. So với Văn Toàn (Hàn Quốc) và Công Phượng (Nhật Bản), Quang Hải đến thi đấu ở một nơi được đánh giá là có độ khó cao hơn (Pau, Pháp). Việc không được ra sân thường xuyên có thể khiến Quang Hải gặp khó trong việc cạnh tranh vị trí ở đội tuyển, nơi HLV Philippe Troussier trao cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cho tất cả cầu thủ.

“Tôi nghĩ cường độ tập luyện ở tuyển Việt Nam cao hơn so với khi tôi ở Pau. Còn về HLV, tôi nghĩ không thể so sánh Pau và đội tuyển vì mỗi HLV có triết lý khác nhau. Dù ở môi trường nào, cầu thủ cũng phải thích nghi chứ không thể so sánh các HLV”, Quang Hải nói.

Quang Hải hội quân muộn tới ngày 7/6 mới tập buổi đầu với tuyển Việt Nam. Sau 5 buổi làm việc với HLV Troussier, Hải đưa ra những nhận xét về ông thầy người Pháp.

“Lối chơi của HLV Troussier có nhiều đặc biệt, mới mẻ. Mỗi cầu thủ sẽ thấy hứng thú với những điều ông ấy mong muốn ở từng cá nhân và tập thể. Đặc biệt với ông Troussier, mọi thứ phải tỉ mỉ. Một điều tôi phải công nhận là việc suy nghĩ phải lớn hơn. Ông ấy luôn muốn truyền tải ý đồ cũng như triết lý làm việc cho từng cầu thủ, luôn có sự dặn dò riêng để từng người thấm nhuần triết lý”, Quang Hải nói.

Nói về trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15/6, Quang Hải cho biết anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khi có cơ hội.

“Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không có ngôi sao, chúng tôi chỉ có một ngôi sao trước ngực. Ai cũng như nhau để tạo ra một tập thể tốt nhất nhằm mang về chiến thắng. Điều quan trọng hơn cả là cá nhân mình làm tốt vai trò để thích ứng với lối chơi và tạo ra một tập thể tốt nhất”, tiền vệ quê Hà Nội cho hay.

